"Застраховано более чем на 2 млн долларов": какую самую дорогую вещь потеряли во время затопления "Титаника"

Золото, ювелирные украшения, наличные деньги и драгоценные камни были потеряны навсегда, когда "Титаник" опустился в глубины северной части Атлантического океана. Однако утонули и другие незаменимые предметы, имевшие большую ценность.

Related video

Об этом пишет Forbes.

Как отмечает издание, самым ценным грузом, который исчез с борта "Титаника", вероятно, были более сорока ящиков с перьями экзотических птиц, предназначавшихся для мастерских нью-йоркских производителей шляп. Эти ящики были застрахованы на более чем два миллиона долларов.

Среди других потерь картина "La Circassienne au Bain" Мерри-Жозефа Блонделя. Большая неоклассическая картина, написанная маслом, оценена в значительную сумму. Ее владелец, уцелевший участник "Титаника" Мауриц Хокан Бьорнстрем-Стеффанссон, по прибытии в Нью-Йорк подал иск о компенсации в размере сто тысяч долларов (около двух миллионов долларов на сегодня).

Также тогда было потеряно ценное издание "Рубайят" поэта Омара Хайяма, пять роялей Steinway, автомобиль Renault 1912 года, первые издания Фрэнсиса Бэкона, фарфор и опиум.

Напомним, на британском аукционе в Уилтшире продали письмо, написанное пассажиром, который выжил в катастрофе "Титаника", за рекордные 300 000 фунтов стерлингов (400 000 долларов) — в пять раз дороже ожидаемой стоимости.

Фокус ранее также писал, что британская Daily Mirror опубликовала материал о капитане "Титаника" Эдварде Джоне Смите, который, как считалось ранее, покончил жизнь самоубийством, когда корабль начал тонуть после столкновения с айсбергом. Новые детали той трагической ночи полностью опровергают "бесчестную смерть" капитана.