Письмо выжившего пассажира "Титаника" было продано за рекордные $400 000 (фото)

На британском аукционе Henry Aldridge and Son of Devizes в Уилтшире было продано письмо, написанное выжившим в катастрофе «Титаника» пассажира за рекордные 300 000 фунтов стерлингов (400 000 долларов) — в пять раз дороже ожидаемой стоимости.

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Об этом 26 апреля сообщило издание The Guardian.

Письмо-открытка, датированное 10 апреля 1912 года, принадлежало пассажиру первого класса, полковнику Арчибальду Грейси. Он также является автором книги «Правда о Титанике», в которой подробно описал трагедию, унесшую жизни более 1500 человек.

В своем письме Грейси сдержанно отозвался о корабле, а почтовые штемпели свидетельствуют о том, что открытка была отправлена в день посадки на судно.

Письмо полковника Арчибальда Грейси Фото: The Guardian

«Это прекрасный корабль, но я буду ждать окончания путешествия, прежде чем вынесу свое суждение о нем», — писал Грейси.

Аукционисты отметили, что это самая высокая сумма, когда-либо выплаченная за письмо, написанное на борту «Титаника». По их словам, подобные лоты крайне редки, особенно если они связаны с известными выжившими, такими как Грейси.

Примечательно, что письмо было адресовано двоюродному деду продавца и доставлено в лондонский отель Waldorf. Оно занимает четыре стороны открытки и содержит теплые слова благодарности.

Сам полковник ночь катастрофы активно помогал женщинам и детям садиться в спасательные шлюпки. Ему самому удалось выжить, вскарабкавшись на перевернутую лодку. Впоследствии он описал, как мужественно вели себя другие пострадавшие, несмотря на трагические обстоятельства.

Фото: wiki

Аукционисты рассказали, что «Правда о Титанике» остаётся одним из самых подробных и достоверных свидетельств о событиях той роковой ночи.

«Невозможно переоценить редкость этого лота: он написан одним из самых известных выживших, с прекрасным содержанием и на редчайшем носителе — почтовой карточке. Поистине исключительный экземпляр музейного уровня», — подчеркнули организаторы аукциона.

Напомним, британская Daily Mirror опубликовала материал о капитане “Титаника” Эдварде Джоне Смите, который, как считалось ранее, покончил жизнь самоубийством, когда корабль начал тонуть после столкновения с айсбергом. Новые детали той трагической ночи полностью опровергают "бесчестную смерть" капитана.