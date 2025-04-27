Лист пасажира "Титаніка", який вижив, було продано за рекордні $400 000 (фото)

На британському аукціоні Henry Aldridge and Son of Devizes у Вілтширі продали лист, написаний пасажиром, який вижив у катастрофі "Титаніка", за рекордні 300 000 фунтів стерлінгів (400 000 доларів) — уп'ятеро дорожче за очікувану вартість.

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Про це 26 квітня повідомило видання The Guardian.

Лист-листівка, датований 10 квітня 1912 року, належав пасажиру першого класу, полковнику Арчибальду Ґрейсі. Він також є автором книги "Правда про Титанік", у якій докладно описав трагедію, що забрала життя понад 1500 осіб.

У своєму листі Ґрейсі стримано відгукнувся про корабель, а поштові штемпелі свідчать про те, що листівку було надіслано в день посадки на судно.

Лист полковника Арчибальда Ґрейсі Фото: The Guardian

"Це прекрасний корабель, але я буду чекати закінчення подорожі, перш ніж винесу своє судження про нього", — писав Ґрейсі.

Аукціоністи зазначили, що це найвища сума, яку коли-небудь виплатили за лист, написаний на борту "Титаніка". За їхніми словами, подібні лоти вкрай рідкісні, особливо якщо вони пов'язані з відомими вцілілими, такими як Ґрейсі.

Примітно, що лист було адресовано двоюрідному дідові продавця і доставлено в лондонський готель Waldorf. Він займає чотири сторони листівки та містить теплі слова подяки.

Сам полковник ніч катастрофи активно допомагав жінкам і дітям сідати в рятувальні шлюпки. Йому самому вдалося вижити, видершись на перевернутий човен. Згодом він описав, як мужньо поводилися інші постраждалі, незважаючи на трагічні обставини.

Фото: wiki

Аукціоністи розповіли, що "Правда про Титанік" залишається одним із найдокладніших і найдостовірніших свідчень про події тієї фатальної ночі.

"Неможливо переоцінити рідкість цього лота: він написаний одним із найвідоміших тих, хто вижив, з прекрасним змістом і на рідкісному носії — поштовій картці. Воістину винятковий екземпляр музейного рівня", — підкреслили організатори аукціону.

Нагадаємо, британська Daily Mirror опублікувала матеріал про капітана "Титаніка" Едварда Джона Сміта, який, як вважалося раніше, покінчив життя самогубством, коли корабель почав тонути після зіткнення з айсбергом. Нові деталі тієї трагічної ночі повністю спростовують "безчесну смерть" капітана.