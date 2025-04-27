Лист пасажира "Титаніка", який вижив, було продано за рекордні $400 000 (фото)
На британському аукціоні Henry Aldridge and Son of Devizes у Вілтширі продали лист, написаний пасажиром, який вижив у катастрофі "Титаніка", за рекордні 300 000 фунтів стерлінгів (400 000 доларів) — уп'ятеро дорожче за очікувану вартість.
Про це 26 квітня повідомило видання The Guardian.
Лист-листівка, датований 10 квітня 1912 року, належав пасажиру першого класу, полковнику Арчибальду Ґрейсі. Він також є автором книги "Правда про Титанік", у якій докладно описав трагедію, що забрала життя понад 1500 осіб.
У своєму листі Ґрейсі стримано відгукнувся про корабель, а поштові штемпелі свідчать про те, що листівку було надіслано в день посадки на судно.
"Це прекрасний корабель, але я буду чекати закінчення подорожі, перш ніж винесу своє судження про нього", — писав Ґрейсі.
Аукціоністи зазначили, що це найвища сума, яку коли-небудь виплатили за лист, написаний на борту "Титаніка". За їхніми словами, подібні лоти вкрай рідкісні, особливо якщо вони пов'язані з відомими вцілілими, такими як Ґрейсі.
Примітно, що лист було адресовано двоюрідному дідові продавця і доставлено в лондонський готель Waldorf. Він займає чотири сторони листівки та містить теплі слова подяки.
Сам полковник ніч катастрофи активно допомагав жінкам і дітям сідати в рятувальні шлюпки. Йому самому вдалося вижити, видершись на перевернутий човен. Згодом він описав, як мужньо поводилися інші постраждалі, незважаючи на трагічні обставини.
Аукціоністи розповіли, що "Правда про Титанік" залишається одним із найдокладніших і найдостовірніших свідчень про події тієї фатальної ночі.
"Неможливо переоцінити рідкість цього лота: він написаний одним із найвідоміших тих, хто вижив, з прекрасним змістом і на рідкісному носії — поштовій картці. Воістину винятковий екземпляр музейного рівня", — підкреслили організатори аукціону.
Нагадаємо, британська Daily Mirror опублікувала матеріал про капітана "Титаніка" Едварда Джона Сміта, який, як вважалося раніше, покінчив життя самогубством, коли корабель почав тонути після зіткнення з айсбергом. Нові деталі тієї трагічної ночі повністю спростовують "безчесну смерть" капітана.