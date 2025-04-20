Останній подвиг і відновлена репутація: що зробив капітан "Титаніка" незадовго до смерті

З моменту аварії суперлайнера "Титанік" минуло 113 років, і весь цей час ходили чутки, що капітан судна Едвард Джон Сміт покінчив життя самогубством, коли корабель почав тонути після зіткнення з айсбергом. Однак у новій книзі Дена Паркса "Спадщина Титаніка: Капітан, Дочка і Шпигун" розкрито нові деталі тієї трагічної ночі, які повністю спростовують "безчесну смерть" капітана.

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Як пише Daily Mail, 18 квітня 1912 року, через три дні після затоплення, газета Los Angeles Express оголосила на своїй першій сторінці: "Капітан Е. Дж. Сміт застрелився". Уже наступного дня британська Daily Mirror вийшла з передовицею "Капітан Сміт застрелився на містку".

Така поведінка для моряків того часу вважалася недозволеною. У разі аварії корабля вони вважали себе зобов'язаними піти на дно разом із судном. Чутки ж про самогубство Сміта, якого за його професіоналізм називали "капітаном мільйонерів", а також про його нібито пристрасть до алкоголю, швидкості та нерозсудливості боляче вдарили по його сім'ї — вдові Елеонорі та доньці Мел.

У своїй книзі Паркс викладає ретельно зібрані свідчення тих, хто вижив, які повністю розбивають брехню про неналежну поведінку капітана. Він стверджує, що Сміт не наклав на себе руки, а потонув або замерз у крижаній воді разом із 1495 іншими людьми. А це означає, що плями на його репутації несправедливі.

Едвард Джон Сміт був найбільш високооплачуваним капітаном свого часу Фото: Getty

Звідки взялися чутки про самогубство капітана Сміта?

Як доказ поширення абсурдних історій автор описує, як за три місяці після затоплення чоловік із Балтімора стверджував, що Сміт вижив і живе під прикриттям у Меріленді. Кілька років потому журнал Life повідомив, що "жебрак" з Огайо також стверджував, що він загиблий моряк.

Паркс також не знаходить жодних доказів того, що Сміт занадто швидко вів "Титанік" під час його першого рейсу та ігнорував попередження. Він відкидає повідомлення про те, що капітан був п'яний і перебував у заціпенінні під час трагедії.

Паркс вивчив нотатки, щоденники і безліч документів, пов'язаних із розслідуванням аварії "Титаніка"

Але саме чуткам про самогубство письменник приділяє більшу частину свого часу. Хоча було багато "свідчень очевидців... які справді повідомляли про стрілянину і самогубство офіцера", Паркс стверджує, що людина не була названа і, отже, навряд чи була нещасним моряком. Натомість автор припускає, що пасажири чули постріли — ймовірно, для того, щоб контролювати натовп, який панікував, — і припустили, без доказів, що це Сміт наклав на себе руки.

Ті, хто вижив, розгнівані і здивовані поворотом подій, шукали винного — і накинулися на капітана.

На відміну від історії про самогубство, Роберт Вільямс Деніел, 27-річний банкір і пасажир першого класу, сказав New York Heral, що він "бачив капітана Сміта на містку", коли "Титанік" ішов на дно океану. Зістрибнувши з палуби, він спостерігав, як вода повільно піднімалася від ніг капітана до його пояса і, врешті-решт, поглинула його.

Такою загибель "Титаніка" показав Джеймс Кемерон

"Він помер героєм", — заявив Деніел.

Фредерік Дент Рей, 33-річний стюард салону першого класу, дав свідчення слідчим, заявивши, що особистого стюарда Сміта, Артура Пейнтіна, "востаннє бачили на містку, коли той стояв поруч із капітаном".

Мільйонер із Коннектикуту Фредерік Гойт розповів, як він пішов у свою каюту, зняв верхній одяг — вважаючи, що в нього більше шансів вижити без громіздкого одягу, — а потім натрапив на Сміта, повертаючись на палубу. Він сказав, що вони з капітаном випили міцний алкоголь, перш ніж Хойт стрибнув за борт.

А Айзек Мейнард, 31-річний кухар, дав свідчення в Нью-Йорку, що він "бачив капітана, який стояв на містку", коли його самого змило за борт. йому пощастило вчепитися за шлюпку.

"Я бачив, як капітана Сміта змило з містка, а потім він плавав у воді. Він був усе ще повністю одягнений, з кепкою на голові. Один із чоловіків, що чіплялися за пліт, спробував врятувати його, простягнувши руку, але він не дозволив йому і крикнув: "Бережіть себе, хлопці". Я не знаю, що стало з капітаном, тому що я не міг його бачити в той момент, але я вважаю, що він потонув", — говорив Мейнард.

Останній подвиг "капітана мільйонерів"

Паркс цитує інших вцілілих, які стверджували, що Сміт, найбільш високооплачуваний моряк свого часу, пішов ще далі в особистому героїзмі. Він помітив у воді дитину, підплив до неї, взяв на руки і передав у шлюпку, а сам повернувся до "Титаніка", відмовившись сідати в човен.

"У п'ятнадцяти ярдах від нього знаходилося тіло немовляти, яке привернуло увагу моряка, що боровся. Він схопив дитину, а потім правою рукою попрямував до рятувальної шлюпки. Малюка благополучно підняли на борт, і капітан продовжив боротьбу за потопаючий "Титанік"", — розповів Brooklyn Daily Eagle Джордж Бреретон, гравець і шахрай, який піднявся на борт судна під вигаданим ім'ям, маючи намір пограбувати багатих пасажирів.

У книзі також згадується момент, коли Сміт передбачив свою долю. Стурбована морехідними якостями "Титаніка", Ада Мердок, чий чоловік Вільям був першим помічником, попередила капітана про "пророцтво" в новелі про затоплення такого корабля.

"Що ж, якщо затоне найбільший лайнер у світі, я піду разом із ним", — відповів він.

Раніше Фокус писав, що археологи відтворили останній годинник "Титаніка".