Последний подвиг и восстановленная репутация: что сделал капитан "Титаника" незадолго до смерти

С момента крушения суперлайнера "Титаник" прошло 113 лет, и все это время ходили слухи, что капитан судна Эдвард Джон Смит покончил жизнь самоубийством, когда корабль начал тонуть после столкновения с айсбергом. Однако в новой книге Дэна Паркса "Наследие Титаника: Капитан, Дочь и Шпион" раскрыты новые детали той трагической ночи, которые полностью опровергают "бесчестную смерть" капитана.

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Как пишет Daily Mail, 18 апреля 1912 года, через три дня после затопления, газета Los Angeles Express объявила на своей первой странице: "Капитан Э. Дж. Смит застрелился". Уже на следующий день британская Daily Mirror вышла с передовицей "Капитан Смит застрелился на мостике".

Такое поведение для моряков того времени считалось непозволительным. В случае крушения корабля они считали себя обязанными уйти на дно вместе с судном. Слухи же о самоубийстве Смита, которого за его профессионализм называли "капитаном миллионеров", а также о его якобы пристрастии к алкоголю, скорости и безрассудству больно ударили по его семье – вдове Элеоноре и дочери Мел.

В своей книге Паркс выкладывает тщательно собранные свидетельства выживших, которые полностью разбивают ложь о неподобающем поведении капитана. Он утверждает, что Смит не покончил с собой, а утонул или замерз в ледяной воде вместе с 1495 другими людьми. А это значит, что пятна на его репутации несправедливы.

Эдвард Джон Смит был самым высокооплачиваемым капитаном своего времени Фото: Getty

Откуда взялись слухи о самоубийстве капитана Смита?

В качестве доказательства распространения абсурдных историй автор описывает, как через три месяца после затопления мужчина из Балтимора утверждал, что Смит выжил и живет под прикрытием в Мэриленде. Несколько лет спустя журнал Life сообщил, что "нищий" из Огайо также утверждал, что он погибший моряк.

Паркс также не находит никаких доказательств того, что Смит слишком быстро вел "Титаник" во время его первого рейса и игнорировал предупреждения. Он отвергает сообщения о том, что капитан был пьян и находился в оцепенении во время трагедии.

Паркс изучил заметки, дневники и множество документов, связанных с расследованием крушения "Титаника"

Но именно слухам о самоубийстве писатель уделяет большую часть своего времени. Хотя было много "свидетельств очевидцев… которые действительно сообщали о стрельбе и самоубийстве офицера", Паркс утверждает, что человек был не назван и, следовательно, вряд ли был несчастным моряком. Вместо этого автор предполагает, что пассажиры слышали выстрелы — вероятно, для того, чтобы контролировать паникующую толпу — и предположили, без доказательств, что это Смит покончил с собой.

Выжившие, разгневанные и удивленные поворотом событий, искали виноватого — и набросились на капитана.

В отличие от истории о самоубийстве, Роберт Уильямс Дэниел, 27-летний банкир и пассажир первого класса, сказал New York Heral, что он "видел капитана Смита на мостике", когда "Титаник" шел на дно океана. Спрыгнув с палубы, он наблюдал, как вода медленно поднималась от ног капитана до его пояса и, в конце концов, поглотила его.

Такой гибель "Титаника" показал Джеймс Кэмерон

"Он умер героем", — заявил Дэниел.

Фредерик Дент Рэй, 33-летний стюард салона первого класса, дал показания следователям, заявив, что личного стюарда Смита, Артура Пейнтина, "в последний раз видели на мостике, стоящим рядом с капитаном".

Миллионер из Коннектикута Фредерик Хойт рассказал, как он пошел в свою каюту, снял верхнюю одежду — полагая, что у него больше шансов выжить без громоздкой одежды — а затем наткнулся на Смита, возвращаясь на палубу. Он сказал, что они со капитаном выпили крепкий алкоголь, прежде чем Хойт прыгнул за борт.

А Айзек Мейнард, 31-летний повар, дал показания в Нью-Йорке, что он "видел капитана, стоящего на мостике", когда его самого смыло за борт. ему посчастливилось уцепиться за шлюпку.

"Я видел, как капитана Смита смыло с мостика, а потом он плавал в воде. Он был все еще полностью одет, с кепкой на голове. Один из мужчин, цеплявшихся за плот, попытался спасти его, протянув руку, но он не позволил ему и крикнул: "Береги себя, парни". Я не знаю, что стало с капитаном, потому что я не мог его видеть в тот момент, но я полагаю, что он утонул", – говорил Мейнард.

Последний подвиг "капитана миллионеров"

Паркс цитирует других выживших, которые утверждали, что Смит, самый высокооплачиваемый моряк своего времени, пошел еще дальше в личном героизме. Он заметил в воде ребенка, подплыл к нему, взял на руки и передал в шлюпку, а сам вернулся к "Титанику", отказавшись садиться в лодку.

"В пятнадцати ярдах от него находилось тело младенца, которое привлекло внимание борющегося моряка. Он схватил ребенка, а затем правой рукой направился к спасательной шлюпке. Малыша благополучно подняли на борт, и капитан продолжил борьбу за тонувший "Титаник"", – рассказал Brooklyn Daily Eagle Джордж Бреретон, игрок и мошенник, который поднялся на борт судна под вымышленным именем, намереваясь ограбить богатых пассажиров.

В книге также упоминается момент, когда Смит предсказал свою судьбу. Обеспокоенная мореходными качествами "Титаника", Ада Мердок, чей муж Уильям был первым помощником, предупредила капитана о "пророчестве" в новелле о затоплении такого корабля.

"Что ж, если затонет самый большой лайнер в мире, я пойду вместе с ним", – ответил он.

Ранее Фокус писал, что археологи воссоздали последние часы "Титаника".