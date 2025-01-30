Ее боялся Конан-Дойль. Откуда взялась легенда о "злобной древней мумии", которая потопила "Титаник"

В 19 веке люди верили, что причиной крушения лайнера "Титаник" был мстительный дух 3600-летней древнеегипетской жрицы.

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В современном мире все знают, что печально известный "Титаник" затонул в апреле 1912 года из-за столкновения с айсбергом. Это произошло по нескольким причинам: плохая видимость, недоработки во время строительства корабля, а также человеческая ошибка, пишет IFLScience.

Но в начале XX века, когда на слуху были сверхъестественные силы, а археологические открытия будоражили воображение людей, называлась совсем другая причина крушения "Титаника".

История гласила, что на борту лайнера якобы находился очень зловещий "пассажир" – древнеегипетская мумия, которую везли из Британского музея в США. Люди, склонные к мистицизму, утверждали, что затопил "Титаник" мстительный дух 3600-летней древнеегипетской жрицы, чьи сокровища находились в грузовом отсеке корабля.

Затонувшие остатки "Титаника" на дне Атлантического океана Фото: NOAA/IFE/URI

Конечно, эта история не имела ничего общего с реальностью, но ее истоки при этом не становятся менее увлекательными.

Фольклорные мифы о древнеегипетских проклятиях существовали на протяжении многих веков, особенно после открытия гробницы Тутанхамона и безвременной кончины лорда Карнарвона, аристократа, финансировавшего экспедиции.

Легенды, связанные с мстительными мумиями, появились во многом благодаря британскому журналисту XIX века Бертраму Флетчеру Робинсону. Он также приходился хорошим другом писателю Артуру Конан Дойлю, создавшего Шерлока Холмса.

Журналист посвятил несколько месяцев расследованию несчастных случаев, которые обрушились на людей, связанных с древней мумией. В конце концов, ее прозвали "Несчастливой мумией", она хранилась в Британском музее. Журналист умер в 1907 году и не успел опубликовать свой материал, но, судя по всему, эта история произвела неизгладимое впечатление на автора Шерлока Холмса.

"Существует множество историй о силах древних египтян, и я знаю, что не хотел бы возиться с их гробницами и реликвиями. Там много злых духов", — говорил Конан Дойль.

Еще одним заметным приверженцем идеи о "проклятии мумии" стал другой скандальный журналист Уильям Стед. Сперва он прославился благодаря статье, разоблачающей детскую проституцию в викторианском Лондоне.

Немного позже Стед на пару с другом придумал странную историю о мумии — после того, как осмотрели крышку саркофага жрицы Амона, выставляемого в Британском музее.

Именно тут вся история приобретает "сверхъестественный" характер. Дело в том, что Стед погиб при крушении "Титаника". Мало что известно о его последних часах жизни, кроме того, что он посетил шикарный ужин из 11 блюд на лайнере, где, развлекая публику, мог пересказывать множество историй, включая и те, что о проклятых мумиях.

Связь Стеда с катастрофой и историей о проклятой мумии запуталась и переплелась. Сенсационную историю подхватила американская пресса, в том числе газета Washington Post, которая в мае 1912 года опубликовала статью, в которой говорилось, что "Титаник" был обречен из-за злого духа египетской жрицы, умершей в городе Фивы в 1600 году до н. э.

Та самая "Несчастливая мумия" Фото: Wikimedia Commons

Но какой бы интересной эта история ни была, ее полностью опровергли. В 1985 году Историческое сообщество "Титаника" заявило, что в их руки попал полный список грузов корабля, и на борту не было обнаружено никаких древнеегипетских артефактов.

"Ведомость о грузах на корабле разрушает все эти мифы", — заявил тогда журналистам Чарльз Хаас, президент Исторического сообщества "Титаника".

Кроме этого, сама мумия на поверку оказалась не слишком интересной. Так называемая "Несчастливая мумия" до сегодняшних дней находится в Британском музее под кодовым названием EA22542. Объект не содержит человеческих останков, это просто раскрашенная деревянная доска, покрытая гипсом, которая была создана для изображения покойника.

Объект покинул музей только в 1990 году для временной выставки, и до сих пор не было найдено никаких веских доказательств его "дурной славы".