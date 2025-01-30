Її боявся Конан-Дойль. Звідки взялася легенда про "злісну стародавню мумію", яка потопила "Титанік"

У 19 столітті люди вірили, що причиною аварії лайнера "Титанік" був мстивий дух 3600-річної давньоєгипетської жриці.

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У сучасному світі всі знають, що сумнозвісний "Титанік" затонув у квітні 1912 року через зіткнення з айсбергом. Це сталося з кількох причин: погана видимість, недопрацювання під час будівництва корабля, а також людська помилка, пише IFLScience.

Але на початку XX століття, коли на слуху були надприродні сили, а археологічні відкриття розбурхували уяву людей, називали зовсім іншу причину аварії "Титаніка".

Історія свідчила, що на борту лайнера нібито перебував дуже зловісний "пасажир" — давньоєгипетська мумія, яку везли з Британського музею в США. Люди, схильні до містицизму, стверджували, що затопив "Титанік" мстивий дух 3600-річної давньоєгипетської жриці, чиї скарби були у вантажному відсіку корабля.

Затонулі залишки "Титаніка" на дні Атлантичного океану Фото: NOAA/IFE/URI

Звісно, ця історія не мала нічого спільного з реальністю, але її витоки при цьому не стають менш захопливими.

Фольклорні міфи про давньоєгипетські прокляття існували впродовж багатьох століть, особливо після відкриття гробниці Тутанхамона і передчасної смерті лорда Карнарвона, аристократа, який фінансував експедиції.

Легенди, пов'язані з мстивими муміями, з'явилися багато в чому завдяки британському журналісту XIX століття Бертраму Флетчеру Робінсону. Він також був хорошим другом письменнику Артуру Конан Дойлю, який створив Шерлока Холмса.

Журналіст присвятив кілька місяців розслідуванню нещасних випадків, які обрушилися на людей, пов'язаних зі стародавньою мумією. Зрештою, її прозвали "Нещасливою мумією", вона зберігалася в Британському музеї. Журналіст помер 1907 року і не встиг опублікувати свій матеріал, але, судячи з усього, ця історія справила незабутнє враження на автора Шерлока Холмса.

"Існує безліч історій про сили древніх єгиптян, і я знаю, що не хотів би возитися з їхніми гробницями та реліквіями. Там багато злих духів", — говорив Конан Дойль.

Ще одним помітним прихильником ідеї про "прокляття мумії" став інший скандальний журналіст Вільям Стед. Спершу він прославився завдяки статті, що викриває дитячу проституцію у вікторіанському Лондоні.

Трохи пізніше Стед на пару з другом придумав дивну історію про мумію — після того, як оглянули кришку саркофага жриці Амона, який виставляють у Британському музеї.

Саме тут уся історія набуває "надприродного" характеру. Річ у тім, що Стед загинув під час аварії "Титаніка". Мало що відомо про його останні години життя, крім того, що він відвідав шикарну вечерю з 11 страв на лайнері, де, розважаючи публіку, міг переповідати безліч історій, включно з тими, що про прокляті мумії.

Зв'язок Стеда з катастрофою та історією про прокляту мумію заплутався і переплевся. Сенсаційну історію підхопила американська преса, зокрема газета Washington Post, яка в травні 1912 року опублікувала статтю, в якій ішлося про те, що "Титанік" приречений через злого духа єгипетської жриці, яка померла в місті Фіви в 1600 році до н. е.

Та сама "Нещаслива мумія" Фото: Wikimedia Commons

Але якою б цікавою ця історія не була, її повністю спростували. У 1985 році Історичне співтовариство "Титаніка" заявило, що до їхніх рук потрапив повний список вантажів корабля, і на борту не було виявлено жодних давньоєгипетських артефактів.

"Відомість про вантажі на кораблі руйнує всі ці міфи", — заявив тоді журналістам Чарльз Гаас, президент Історичної спільноти "Титаніка".

Крім цього, сама мумія насправді виявилася не надто цікавою. Так звана "Нещаслива мумія" до сьогоднішніх днів перебуває в Британському музеї під кодовою назвою EA22542. Об'єкт не містить людських останків, це просто розфарбована дерев'яна дошка, вкрита гіпсом, яку було створено для зображення небіжчика.

Об'єкт покинув музей тільки 1990 року для тимчасової виставки, і досі не було знайдено жодних вагомих доказів його "поганої слави".