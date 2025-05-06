"Застраховано на понад 2 млн доларів": яку найдорожчу річ втратили під час затоплення "Титаніка"

Золото, ювелірні прикраси, готівка та дорогоцінне каміння були втрачені назавжди, коли "Титанік" опустився в глибини північної частини Атлантичного океану. Однак потонули й інші незамінні предмети, що мали велику цінність.

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Про це пише Forbes.

Як зазначає видання, найціннішим вантажем, який зник з борту "Титаніка", ймовірно, були понад сорок ящиків з пір'ям екзотичних птахів, що призначалися для майстерень нью-йоркських виробників капелюхів. Ці ящики були застраховані на понад два мільйони доларів.

Серед інших втрат картина "La Circassienne au Bain" Меррі-Жозефа Блонделя. Велика неокласична картина, написана олією, оцінена в значну суму. Її власник, вцілілий учасник "Титаніка" Мауріц Хокан Бйорнстрем-Стеффанссон, після прибуття до Нью-Йорка подав позов про компенсацію в розмірі сто тисяч доларів (близько двох мільйонів доларів на сьогодні).

Також тоді було втрачено коштовне видання "Рубайят" поета Омара Хайяма, пʼять роялів Steinway, автомобіль Renault 1912 року, перші видання Френсіса Бекона, порцеляну та опіум.

Нагадаємо, на британському аукціоні у Вілтширі продали лист, написаний пасажиром, який вижив у катастрофі "Титаніка", за рекордні 300 000 фунтів стерлінгів (400 000 доларів) — уп'ятеро дорожче за очікувану вартість.

Фокус раніше також писав, що британська Daily Mirror опублікувала матеріал про капітана "Титаніка" Едварда Джона Сміта, який, як вважалося раніше, покінчив життя самогубством, коли корабель почав тонути після зіткнення з айсбергом. Нові деталі тієї трагічної ночі повністю спростовують "безчесну смерть" капітана.