Найвідоміша катастрофа: скільки людей насправді вижили на "Титаніку"

Шанси на виживання людей на кораблі "Титанік" були тісно пов'язані з ціною квитка і "класом", який вони могли собі дозволити.

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Найзнаменитішою морською катастрофою в історії залишається загибель корабля "Титанік" 1912 року, коли він зіткнувся з айсбергом. Досі точна кількість пасажирів і членів екіпажу на борту "Титаніка" варіюється в різних джерелах через можливі помилки в списках, а також це пов'язано зі складністю обліку всього персоналу. Також існують різні оцінки кількості загиблих під час однієї з найстрашніших морських катастроф мирного часу в історії, пише IFLScience.

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Вважається, що приблизно 2223 пасажири і члени екіпажу піднялися на борт "Титаніка" під час його першого рейсу у квітні 1912 року, але тільки 706 вижили, коли судно затонуло в ніч з 14 на 15 квітня 1912 року в північній частині Атлантичного океану. Це означає, що загинуло приблизно 1517 осіб.

Корабель "Титанік" був у центрі уваги багатьох звітів і досліджень, але статистика кількості пасажирів і загиблих залишається напрочуд невловимою. Наведені вище цифри взяті з розслідування Сенату США за фактом затоплення корабля, яке було презентовано в травні 1912 року.

Але британське розслідування показує інші цифри. Згідно з цим розслідуванням, на борту перебувала 2201 людина, з них приблизно 1500 пасажирів і членів екіпажу загинули, а приблизно 710 вижили.

Хоча точні цифри різняться в різних звітах, вони перебувають в одному і тому ж діапазоні. Обидва розслідування також проливають світло на закономірності, які вплинули на ймовірність виживання людей на "Титаніку".

Усі, хто вижив, були зобов'язані своїми життями рятувальним шлюпкам, спущеним на воду після того, як корабель почав тонути. Приблизно 700 осіб було врятовано пізніше екіпажем корабля "Карпатія", який прийняв і відповів на сигнал лиха з "Титаніка"."

"Титанік" усе ще перебуває на дні Атлантичного океану Фото: NOAA/IFE/URI

Але рятувальних шлюпок було недостатньо, щоб розмістити всіх на борту. Конструктори корабля пропонували встановити 48 рятувальних шлюпок, але це число було зменшено з естетичних міркувань. У підсумку на "Титаніку" було лише 20 рятувальних шлюпок, у яких змогли б розміститися всього 1178 осіб.

Шанси на виживання людей на кораблі "Титанік" були тісно пов'язані з ціною квитка і "класом", який вони могли собі дозволити. Також добре відомо, що капітан віддав чіткий наказ "жінки та діти насамперед", що значно збільшило їхню ймовірність вибратися живими.

Згідно з британською статистикою, 97% жінок і 100% дітей з першого класу вижили. При цьому вижили лише 32% чоловіків із першого класу.

Найбільша смертність була серед чоловіків із другого класу, яких вижило лише 8%. Водночас вижило 86% жінок із другого класу.

При цьому 16% чоловіків і 46% жінок із третього класу також вижили.

Одним із найбільш інтригуючих запитань, пов'язаних із загибеллю "Титаніка", є таке: "Чому, незважаючи на щонайменше 700 загиблих людей, на місці аварії не було знайдено жодних людських останків?". Цьому сприяло кілька чинників, але найбільш значущим є екстремальна глибина, на якій знаходиться затонулий корабель. Просто на великій глибині кістки розчиняються у воді.

Фокус уже писав про те, яку найдорожчу річ втратили під час затоплення "Титаніка". Золото, ювелірні прикраси, готівку і дорогоцінне каміння було втрачено назавжди. Але потонули й інші предмети, що мали велику цінність.

Також Фокус писав про те, що на рекордній глибині біля берегів Франції виявили торгове судно XVI століття, розміром приблизно 30 метрів завдовжки і 7 метрів завширшки.