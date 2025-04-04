Прорыв в области редкоземельных металлов: обнаруженные свойства прометия изменят технологии

Ученые впервые создали стабильный комплекс прометия. Новое достижение поможет улучшить понимание химии этого редкоземельного металла, а также того, как его лучше применять. Научный прорыв имеет далеко идущие последствия, ведь он может помочь улучшить наши технологии.

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Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Interesting Engineering.

Редкоземельный металл прометий действительно является очень редким, ведь почти не встречается в природе и его создают только в небольших количествах. Прометий имеет атомный номер 61 и входит в группу химических элементов под названием лантаноиды. Сюда входят 15 элементов с атомными номерами от 57 до 71 в периодической таблице химических элементов.

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Лантаноиды являются важнейшими компонентами многих современных технологий, например, лазерных установок, рентгеновских аппаратов, их используют для создания осветительных приборов и ядерных батарей. Одним из важнейших в списке редкоземельных металлов является прометий. Но до сих пор ученые, несмотря на то, что этот элемент был обнаружен еще 80 лет назад, знают о его химических свойствах очень мало. Прометий отличается от других лантаноидов тем, что он не имеет стабильных изотопов, а потому постоянно распадается, что делает сложным его изучение.

Ученым удалось успешно выделить чистый образец изотопа прометий-147 и связать его с органической молекулой в водном растворе. Таким образом ученым удалось впервые создать стабильный комплекс прометия. Затем они с помощью рентгеновской спектроскопии изучили длину связей между прометием и атомами кислорода, с которыми он был связан. Таким образом ученые изучили электронную структуру комплекса прометия и получили новую информацию о химических и физических свойствах этого элемента. Также исследователи выяснили, каким образом эти свойства отличаются от свойств других лантаноидов.

Ученые выяснили, что длина связей между лантаноидами и молекулами обычно уменьшается с увеличением атомного номера элемента, эта тенденция значительно замедляется после прометия в ряду лантаноидов, то есть начиная с 62 номера.

Это важный прорыв в понимании свойств химических свойств редкоземельных металлов. По словам ученых, эти химические элементы трудно отделить друг от друга, поскольку они очень похожи по химическому составу. Открытие новых свойств прометия имеет далеко идущие последствия для современных технологий. В современных технологиях невозможно использовать все лантаноиды в виде смеси, потому что сначала их нужно разделить. Новые данные о химических свойствах прометия помогут помочь улучшить методы разделения редкоземельных металлов.

Это открытие может привести не только к улучшению современных технологий, но и к увеличению количества производимого прометия, говорят ученые.

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