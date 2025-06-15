Скарбниця рідкоземельних металів: в океані виявили прихований стародавній острів (фото)

Як показало дослідження, частина підводного плато в Атлантичному океані колись була тропічним островом, який височів над океаном. Цей затоплений острів багатий на цінні елементи, такі як нікель і кобальт, а також рідкоземельні елементи, такі як ітрій.

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Глибини океанів Землі таять у собі безліч секретів, які ще належить розкрити вченим. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Scientific Reports, вчені виявили за 1200 км від узбережжя Бразилії в Атлантичному океані те, що мільйони років тому було тропічним островом. Тепер же це частина підводного гірського плато, пише Popular Mechanics.

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Підводне плато, частиною якого є колишній тропічний острів, називається височина Ріо-Гранде. Цей ланцюг вулканічних гір було створено приблизно 80 млн років тому. З часом через зсув літосферних плит і вагу вулканічної породи плато занурилося під воду.

У західній частині плато вчені виявили каміння, яке виглядало як шари лавового потоку і червоної глини, але це більше відповідає тому, що можна виявити на суші, а не під водою. Вчені кажуть, що відкладення на морському дні дуже нагадували ґрунт, який можна знайти в тропічних регіонах планети.

Червона глина, що натякає на те, що це був острів, виступає з-під чорної лави Фото: Live Science

Учені вважають, що вони виявили підводний острів, який утворився внаслідок вулканічної активності приблизно 44-47 млн років тому і перебував над океаном, але потім опустився на дно. За слова авторів дослідження, це геологічне утворення дуже схоже на сучасний тропічний острів.

Червона глина містить мінерали, такі як каолініт, гематит і гетит. Каолініт зазвичай зустрічається в тропічних ґрунтах. Червоні глини могли утворитися тільки через інтенсивне вивітрювання, коли вони піддавалися впливу повітря і вітру. Це говорить про те, що шари глини утворилися до того, як ця область занурилася під поверхню океану.

Уся височина Ріо-Гранде, а також підводний острів мають у своєму складі високі концентрації таких хімічних елементів, як кобальт, нікель і літій. Ці елементи використовуються для зберігання і використання енергії вітру і Сонця, а також виробництва літій-іонних батарей.

Вчені з'ясували, що там також знаходяться рідкоземельні елементи, такі як ітрій. Цей метал часто використовують як добавку для підвищення міцності алюмінієвих і магнієвих сплавів, які використовують в аерокосмічній, оборонній, автомобільній та будівельній промисловості. Ітрій також використовується для виготовлення надпровідників, лазерів, які можуть різати метал, світлодіодних ламп і скла для об'єктивів камер.

Як уже писав Фокус, вчені зробили прорив у галузі рідкоземельних металів. Виявлені властивості прометія змінять технології.

Також Фокус писав про те, що скільки людей насправді вижили на "Титаніку", який затонув в Атлантичному океані. Шанси на виживання людей на кораблі "Титанік" були тісно пов'язані з ціною квитка і "класом", який вони могли собі дозволити.