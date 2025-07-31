Токсичные водоросли захватили курортные пляжи Европы: растения вывозят десятками тонн

На побережье Испании, как Средиземноморском, так и Атлантическом, стремительно распространяется инвазивная буро-зеленая водоросль Rugulopteryx okamurae. Это растение, которое имеет неприятный запах и массово выбрасывается на берег, вызывает серьезные трудности для экологии и санитарии в регионе.

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Этот вид водоросли происходит из Азии и, по предварительным данным, впервые появился в Гибралтарском проливе около 2015 года. Предположительно, ее занесли торговые суда. С тех пор она активно распространяется, угрожая морским экосистемам вблизи побережья, пишет Bild.

С мая с пляжа Ла-Калета в Андалусии уже убрали более 1200 тонн водорослей, с участием спецтехники. В некоторые дни объем собранного материала достигал 78 тонн.

Ученые отмечают, что темпы распространения водоросли поражают. В европейских морях этот вид не имеет естественных врагов, поэтому эффективных способов борьбы с ним пока не существует. Даже морские ежи, которых пытались привлечь к естественному контролю, оказались неэффективными — растения слишком много, а защищает оно себя токсичными соединениями, которые вредят даже самим ежам.

Власти Андалусии разработали специальный план реагирования, чтобы уменьшить экологические риски. Полное уничтожение водоросли пока невозможно, поэтому в регионе решили сосредоточиться на утилизации и переработке биомассы. В рамках проекта предусмотрено строительство экспериментального биореактора, который позволит производить тепло или электроэнергию из этого сырья.

Напомним, крошечный поселок Ланхарон, расположенный в испанской провинции Гранада, имеет необычный юридический запрет для местных. Согласно решению главы населенного пункта, всем жителям населенного пункта запрещено умирать в его пределах.

Фокус также писал, что издание Express предупреждает о серьезной угрозе на курорте Европы. Посетителям популярного курорта рекомендуют внимательно следить за напитками в определенных местах.