Токсичні водорості захопили курортні пляжі Європи: рослини вивозять десятками тонн

На узбережжі Іспанії, як Середземноморському, так і Атлантичному, стрімко поширюється інвазивна буро-зелена водорість Rugulopteryx okamurae. Ця рослина, яка має неприємний запах і масово викидається на берег, викликає серйозні труднощі для екології та санітарії в регіоні.

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Цей вид водорості походить з Азії та, за попередніми даними, вперше з’явився у Гібралтарській протоці близько 2015 року. Імовірно, її занесли торгові судна. Відтоді вона активно поширюється, загрожуючи морським екосистемам поблизу узбережжя, пише Bild.

З травня з пляжу Ла-Калета в Андалусії вже прибрали понад 1200 тонн водоростей, за участю спецтехніки. У деякі дні обсяг зібраного матеріалу сягав 78 тонн.

Вчені зазначають, що темпи поширення водорості вражають. У європейських морях цей вид не має природних ворогів, тому ефективних способів боротьби з ним наразі не існує. Навіть морські їжаки, яких намагалися залучити до природного контролю, виявилися неефективними — рослини занадто багато, а захищає вона себе токсичними сполуками, які шкодять навіть самим їжакам.

Влада Андалусії розробила спеціальний план реагування, щоб зменшити екологічні ризики. Повне знищення водорості наразі неможливе, тому в регіоні вирішили зосередитись на утилізації та переробці біомаси. В рамках проєкту передбачено будівництво експериментального біореактора, який дозволить виробляти тепло або електроенергію з цієї сировини.

Нагадаємо, крихітне селище Ланхарон, розташоване в іспанській провінції Гранада, має незвичну юридичну заборону для місцевих. Відповідно до рішення глави населеного пункту, всім мешканцям населеного пункту заборонено помирати в його межах.

Фокус також писав, що видання Express попереджає про серйозну загрозу на курорті Європи. Відвідувачам популярного курорту рекомендують уважно стежити за напоями у певних місцях.