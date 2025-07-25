Серйозна загроза на курорті ЄС: туристам підмішують заборонені речовини у напої та їжу

Відвідувачам популярного курорту рекомендують уважно стежити за напоями у певних місцях. Хоча на Мальті в цілому менше загроз безпеці, ніж в інших країнах, Міністерство закордонних справ Великої Британії наголошує: "жодна поїздка не може бути гарантовано безпечною".

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Суттєва небезпека для туристів на Мальті полягає у можливості добавлення наркотичних речовин у їжу та напої. Вказано, що на території Пачівілл (Paceville) зафіксовано випадки вживання препарату в деяких барах і чоловічих клубах, пише Express.

Paceville — найпопулярніший район нічного життя Мальти, де зосереджена велика кількість закладів із напоями та клубів, зокрема для туристів. Однак така активність створює більше можливостей для злочинців.

У порадах МЗС Британії зазначено: "У деяких барах і джентльменських клубах у районі Paceville злочинці підривали людей (drugged), змушували витрачати великі суми або нападали на них".

Відвідувачів району радять бути надзвичайно обережними під час замовлення напоїв — не залишати їх без нагляду та перевіряти рахунок, аби уникнути переплат.

У разі медичної надзвичайної ситуації — включно з підозрою на підґрунтя наркотиків — слід дзвонити за номером 112, що з’єднує з усіма службами порятунку Мальти: швидка допомога, поліція, пожежники.

Якщо трапилася медична подія за кордоном, важливо повідомити свого туроператора та страхову компанію. Вони допоможуть з подальшими діями та консультацією.

Наркотики на Мальті

Щодо законів про наркотики: туристам варто пам’ятати, що будь-які порушення пов’язані з незаконними речовинами можуть призвести до серйозних наслідків. Хоча в 2021 році Мальта легалізувала домашню культивацію та особисте використання канабісу, споживання у громадських місцях суворо заборонене. Тільки мешканці Мальти мають право мати до 7 г канабісу для особистого використання вдома.

Нагадаємо, шахраї у популярних туристичних місцях часто використовують прості, але ефективні психологічні трюки, щоб виманити гроші у мандрівників. Нав’язливі "подарунки", ворожіння чи несподівані "послуги" можуть виявитися класичними аферами, на які легко потрапити, втративши пильність.

Фокус також писав, що на Мальті вас можуть заарештувати за засмагу топлес на пляжах.