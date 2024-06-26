Штрафи і в'язниця: у яких країнах вас можуть заарештувати за засмагу топлес на пляжах

Перш ніж вирушити у відпустку, варто підготуватися і вивчити правила та звичаї країни. У деяких із найпопулярніших туристичних напрямків, як-от Тринідад і Тобаго, ОАЕ і навіть Мальта, діють правила, що забороняють наготу в громадських місцях.

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Одна з найкращих сторін відпустки на сонячному пляжі або на ідилічному острові — це засмага. Однак перш ніж приступити до отримання вітаміну D природним шляхом, фахівці рекомендують ретельно вивчити питання місць для засмаги, оскільки в деяких країнах навіть проста поява топлес на пляжі може призвести до великого штрафу або судового розгляду, попереджає газета Daily Star.

ОАЕ

У Дубаї, найбільшому місті суворо мусульманської країни, не лише заборонено засмагати оголеними чи топлес, а й жінки можуть зіткнутися і з серйозними проблемами із законом за носіння бікіні за межами пляжу — за це карають тюремним ув'язненням на строк до 6 місяців. Ці правила поширюються на громадські та приватні пляжі, тому їх обійти неможливо.

Туніс

В іншій суворій мусульманській країні за публічне оголення в Тунісі можуть оштрафувати або навіть посадити до в'язниці, проте деякі традиційні хамами або громадські лазні розділені за статтю і можуть вимагати від відвідувачів бути повністю оголеними як частина культурної практики.

Єгипет

Нагота в Єгипті вважається вкрай небажаною з культурного погляду і суворо заборонена, зокрема через велику кількість мусульманського населення. За нехтування законом на вас можуть чекати штрафи або тюремне ув'язнення.

Тринідад і Тобаго

Цей райський острів дуже релігійний, і в результаті оголеність і купання топлес заборонені законом у цій карибській країні. Носіння купального костюма поза пляжем також є правопорушенням.

Мальта

На цій острівній державі публічна оголеність заборонена, а кримінальний кодекс навіть містить у собі пункт як "непристойно вдягнений". За порушення закону люди можуть бути оштрафовані на суму до 700 євро.

Марокко

Марокко — ще одна мусульманська країна, а це означає, що публічна оголеність є незаконною і глибоко засуджується. Вам загрожує великий штраф або навіть тюремне ув'язнення.

Фото: simplybeach

Багами

На Багамах не прийнята нагота, і ніде на острові немає місць, де це дозволено — навіть приватних пляжів або клубів. Консервативна острівна держава каратиме штрафами людей, які порушують ці правила.

Раніше ми писали про те, що бірюзова вода на пляжі Педн Вундер, що розташований на південному узбережжі півострова Пенвіт у британському Корнуоллі, напрочуд схожа на узбережжя Карибського моря.