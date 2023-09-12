230 км під палючим сонцем. Учені розповіли, де розташований найдовший пляж на Землі

Ця безперервна берегова лінія простягається на кілька сотень кілометрів, а найвідчайдушніші туристи беруться пробігти її всього за 54 години.

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Декому з нас до вподоби довгі прогулянки пляжем, проте чи хотіли б ви прогулятися береговою лінією, що простягається на 226 кілометрів під пекучим сонцем і вітрами, які дмуть з Атлантичного океану? Деякі туристи з різних куточків світу не тільки дадуть відповідь "так", а й погодяться взяти участь у марафоні, де подолають цю дистанцію всього за 54 години, пише IFLScience.

Пляж Прайя-ду-Кассіно є найдовшим морським пляжем на Землі та простягається від Бразилії до кордону з Уругваєм. Берегова лінія бере свій початок в історичному портовому місті Ріо-Гранде і безперервно стелиться доти, доки не зустрічається зі струмком Чуї в найпівденнішій точці Бразилії.

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Зазначимо, що точна довжина пляжу варіюється залежно від джерела, проте заведено вважати, що протяжність найдовшого морського пляжу на планеті становить близько 230 кілометрів. Цей район надзвичайно популярний серед любителів водних видів спорту, дикої природи та пляжного відпочинку. Однак справжніх екстремалів тут приваблює можливість узяти участь в ультрамарафоні.

Охочі полоскотати собі нерви й перевірити тіло на міцність можуть узяти участь у марафоні Extremo Sul Ultramarathon завдовжки 226 метрів — на подолання дистанції учасникам дається всього 54 години. Ці умови самі по собі виглядають вельми екстремально, проте масла у вогонь також підливають серйозні випробування, з якими можуть зіткнутися учасники марафону.

По-перше, прибережна ділянка схильна до впливу темпераменту південної частини Атлантичного океану, зокрема сильних вітрів. По-друге, тут часто трапляються штормові нагони, один з яких 1976 року розбив корабель біля північної частини пляжу.

Зазначимо, що другим за величиною морським пляжем на Землі є пляж у національному парку Куронг на південно-східному узбережжі Австралії — його довжина становить 194 кілометри. При цьому найкоротший пляж у світі Extremo Sul Ultramarathon розташований в Іспанії, його протяжність становить лише 40 кілометрів.

Раніше Фокус писав про те, хто викидає на пляж "морську свинину" і чи може вона уникнути старіння.