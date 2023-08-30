Їстівні краплі на піску. Хто викидає на пляж "морську свинину" і чи може вона уникнути старіння

Вчені розповіли, звідки на береговій лінії беруться дивні м'ясисті загадкові краплі, яким чином вони пов'язані з людьми і як впливають на старіння.

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Таємничі краплі, які так часто знаходять на пляжах, є "хлібом з маслом океану". Усі, хто коли-небудь жив біля пляжу, помічали, що на піску можна виявити дивні шматки різних форм і кольорів. Мабуть, однією з найдивніших знахідок є "морська свинина", пише IFLScience.

Дослідники зазначають, насправді "морська свинина" є нічим іншим, як кількома видами оболочників — химерної групи морських тварин, які насправді є одними з найближчих родичів безхребетних. По суті, попри їхній дивний зовнішній вигляд, що нагадує медузу, вони тісніше пов'язані з людьми, ніж із желеподібними мешканцями морів.

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Коли йдеться про морську свинину, найімовірнішими підозрюваними є оболонці Aplidium Californicum, Aplidium Solidum і Aplidium Stellatum, що являють собою драглисті рябі грудочки, які часто зустрічаються викинутими на пляж. Зазначимо, що морська свинина отримала свою назву за свій зовнішній вигляд: вона відома безліччю "м'ясистих відтінків": від м'ясисто-рожевого, до печінково-фіолетового і м'язисто-бежевого.

У житті ці оболочники зазвичай мешкають на твердих кам'янистих поверхнях, через що під час сильних вітрів та ураганів їх може викидати на берег. Саме тому час від часу їх знаходять на пляжах. Цікаво, що в деяких регіонах світу оболочників вживають у їжу — з них роблять тако, пасту, піцу і навіть фрикадельки. Утім, дослідники зазначають, що види оболочників, які виносить на берег, зазвичай не використовують для приготування їжі.

Утім, у нетрадиційної морської свинини є свої дивовижні переваги. Попередні дослідження показали, що вживання в їжу асцидій, як ще називають оболочників, може повернути назад ознаки старіння у мишей. Під час дослідження вчені вибрали асцидій, оскільки вони містять високий рівень ліпідів, які ми втрачаємо з віком.

Під час дослідження вчені давали плазмалогени (ліпіди) самкам мишей середнього віку в концентраціях у 300-500 разів вищих, ніж зазвичай міститься в курці або морських гребінцях. Після цього вони перевірили пам'ять, кількість стовбурових клітин, нейронів і нейронних зв'язків гризунів. Через три місяці дієти з оболочників вони побачили поліпшення у всіх сферах.

Раніше Фокус писав про те, що виявлено загадкові скам'янілості віком 500 млн років з темними смугами.