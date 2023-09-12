230 км под палящим солнцем. Ученые рассказали, где находится самый длинный пляж на Земле

Эта непрерывная береговая линия простирается на несколько сотен километров, а самые отчаянные туристы берутся пробежать ее всего за 54 часа.

Related video

Некоторым из нас нравятся долгие прогулки по пляжу, однако хотели бы вы прогуляться по береговой линии, которая простирается на 226 километров под палящим солнцем и ветрами, дующими из Атлантического океана? Некоторые туристы из разных уголков мира не только ответят "да", но и согласятся принять участие в марафоне, где преодолеют эту дистанцию всего за 54 часа, пишет IFLScience.

Пляж Прайя-ду-Кассино является самым длинным морским пляжем на Земле и простирается от Бразилии до границы с Уругваем. Береговая линия берет свое начало в историческом портовом городе Рио-Гранде и непрерывно стелется до тех пор, пока не встречается с ручьем Чуи в самой южной точке Бразилии.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Отметим, что точная длина пляжа варьируется в зависимости от источника, однако принято считать, что протяжность самого длинного морского пляжа на планете составляет около 230 километров. Этот район чрезвычайно популярен среди любителей водных видов спорта, дикой природы и пляжного отдыха. Однако настоящих экстремалов здесь привлекает возможность принять участие в ультрамарафоне.

Желающие пощекотать себе нервы и проверить тело на прочность могут принять участие в марафоне Extremo Sul Ultramarathon длиной 226 метров — на преодоление дистанции участникам дается всего 54 часа. Эти условия сами по себе выглядят весьма экстремально, однако масла в огонь также подливают серьезные испытания, с которыми могут столкнуться участники марафона.

Во-первых, прибрежный участок подвержен влиянию темперамента южной части Атлантического океана, в том числе сильным ветрам. Во-вторых, здесь часто встречаются штормовые нагоны, один из которых в 1976 году разбил корабль у северной части пляжа.

Отметим, что вторым по величине морским пляжем на Земле является пляж в национальном парке Куронг на юго-восточном побережье Австралии — его длина составляет 194 километра. При этом самый короткий пляж в мире Extremo Sul Ultramarathon находится в Испании и его протяжность составляет всего 40 километров.

Ранее Фокус писал о том, кто выбрасывает на пляж "морскую свинину" и может ли она избежать старения.