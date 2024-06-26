Штрафы и тюрьма: в каких странах вас могут арестовать за загар топлесс на пляжах

Прежде чем отправиться в отпуск, стоит подготовиться и изучить правила и обычаи страны. В некоторых из самых популярных туристических направлений, таких как Тринидад и Тобаго, ОАЭ и даже Мальта, действуют правила, запрещающие наготу в общественных местах.

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Одна из лучших сторон отпуска на солнечном пляже или на идиллическом острове — это загар. Однако прежде чем приступить к получению витамина D естественным путем, специалисты рекомендуют тщательно изучить вопрос мест для загара, так как в некоторых странах даже простое появление топлесс на пляже может привести к крупному штрафу или судебному разбирательству, предупреждает газета Daily Star.

ОАЭ

В Дубае, крупнейшем городе строго мусульманской страны, не только запрещено загорать обнаженными или топлесс, но женщины могут столкнуться и с серьезными проблемами с законом за ношение бикини за пределами пляжа — за это наказывают тюремным заключением на срок до 6 месяцев. Эти правила распространяются на общественные и частные пляжи, поэтому их обойти невозможно.

Тунис

В другой строгой мусульманской стране за публичное обнажение в Тунисе могут оштрафовать или даже посадить в тюрьму, однако некоторые традиционные хаммамы или общественные бани разделены по полу и могут требовать от посетителей быть полностью обнаженными как часть культурной практики.

Египет

Нагота в Египте считается крайне нежелательной с культурной точки зрения и строго запрещена, в том числе из-за большого количества мусульманского населения. За пренебрежение законом вас могут ожидать штрафы или тюремное заключение.

Тринидад и Тобаго

Этот райский остров очень религиозен, и в результате нагота и купание топлесс запрещены законом в этой карибской стране. Ношение купального костюма вне пляжа также является правонарушением.

Мальта

На этом островном государстве публичная нагота запрещена, а уголовный кодекс даже включает в себя пункт как "неприлично одетый". За нарушение закона люди могут быть оштрафованы на сумму до 700 евро.

Марокко

Марокко — еще одна мусульманская страна, а это означает, что публичная нагота является незаконной и глубоко осуждается. Вам грозит крупный штраф или даже тюремное заключение.

Фото: simplybeach

Багамы

На Багамах не принята нагота, и нигде на острове нет мест, где это разрешено — даже частных пляжей или клубов. Консервативное островное государство будет наказывать штрафами людей, нарушающих эти правила.

Ранее мы писали о том, что бирюзовая вода на пляже Педн Вундер, который расположен на южном побережье полуострова Пенвит в британском Корнуолле, удивительно схожа с побережьем Карибского моря.