В сети распространяют потрясающие кадры британского пляжа, которые можно спутать с Карибами (видео)

Добраться до пляжа Педн Вундер можно лишь преодолев опасные скалы, или же доплыть на лодке. Однако увидеть эту красоту можно не всегда — пляж исчезает во время приливов.

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Голубая вода и золотистый песок пляжа Педн Вундер, который расположен на южном побережье полуострова Пенвит в Корнуолле, удивительно схожи с песками Карибского моря. Этот британский пляж стал вирусным в соцсетях, пишет Mirror.

Пользователи TikTok ошеломлены видео, которое распространила страница Carbis Bay роскошного поместья с частным пляжем в Сент-Айвз.

Хотя пляж может посещать любой желающий, есть ряд факторов, о которых надо знать. Во-первых, это приливной пляж, то есть он исчезает во время высоких приливов. Во-вторых, добраться до него можно только на лодке или пешком. Для этого туристам надо спуститься по сложным крутым скалам.

Пляж Педн-Вундер труднодоступен Фото: Wiki Commons

Пляж Педн Вундер также популярен среди нудистов. Здесь охотно отдыхают те, кто предпочитает загорать голышом. На пляже установлены знаки, которые предупреждают посетителей, что "нудистов можно увидеть за этой точкой".

Кроме того, это идиллическое место может быть очень людным в пик летних и школьных каникул, поэтому лучше посещать его в другое время.

Благодаря своему южному расположению и окружающим скалам, пляж в полдень греется в ярком солнечном свете, но ближе к вечеру погружается в тень.

Те, кто бывал здесь раньше, оставляют восторженные отзывы в Интернете. Один из туристов написал: "Абсолютно умопомрачительно. Какой сказочный цвет воды, мне очень понравилось".

Другой посетитель пляжа сравнил его с тропическими берегами: "Самый лучший и самый удивительный пляж, который можно найти в Великобритании. Это место заставило нас подумать, что мы находимся на Карибах".

Еще один довольный путешественник написал: "Прекрасный пляж с голубой водой, хорошим песком, скалами с обеих сторон и большим количеством места. Вода была удивительной для плавания".

Напомним, в Таиланде компания туристов во время съемки своего отдыха в 2004 году зафиксировала начало крупнейшего цунами в истории человечества, которое опустошило несколько стран Юго-Восточной Азии.

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