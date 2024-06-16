У мережі поширюють приголомшливі кадри британського пляжу, які можна сплутати з Карибами (відео)

Дістатися до пляжу Педн Вундер можна лише подолавши небезпечні скелі, або ж доплисти на човні. Однак побачити цю красу можна не завжди — пляж зникає під час припливів.

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Блакитна вода та золотистий пісок пляжу Педн Вундер, який розташований на південному узбережжі півострова Пенвіт у Корнуоллі, дивовижно схожі з пісками Карибського моря. Цей британський пляж став вірусним у соцмережах, пише Mirror.

Користувачі TikTok приголомшені відео, яке поширила сторінка Carbis Bay розкішного маєтку із приватним пляжем у Сент-Айвз.

Хоча пляж може відвідувати будь-хто, є низка факторів, про які треба знати. По-перше, це приливний пляж, тобто він зникає під час високих припливів. По-друге, дістатися до нього можна лише на човні або пішки. Для цього туристам треба спуститися по складних крутих скелях.

Пляж Педн-Вундер є важкодоступним Фото: Wiki Commons

Пляж Педн Вундер також популярний серед нудистів. Тут залюбки відпочивають ті, хто віддає перевагу засмагати голяка. На пляжі встановлені знаки, які попереджають відвідувачів, що "нудистів можна побачити за цією точкою".

Крім того, це ідилічне місце може бути дуже людним у пік літніх і шкільних канікул, тому краще відвідувати його в інший час.

Завдяки своєму південному розташуванню та навколишнім скелям, пляж опівдні гріється в яскравому сонячному світлі, але ближче до вечора занурюється в тінь.

Ті, хто бував тут раніше, залишають захоплені відгуки в Інтернеті. Один з туристів написав: "Абсолютно запаморочливо. Який казковий колір води, мені дуже сподобалось".

Інший відвідувач пляжу порівняв його з тропічними берегами: "Найкращий і найдивовижніший пляж, який можна знайти у Великій Британії. Це місце змусило нас подумати, що ми перебуваємо на Карибах".

Ще один задоволений мандрівник написав: "Прекрасний пляж з блакитною водою, гарним піском, скелями з обох боків і великою кількістю місця. Вода була дивовижною для плавання".

Нагадаємо, в Таїланді компанія туристів під час фільмування свого відпочинку у 2004 році зафіксувала початок найбільшого цунамі в історії людства, яке спустошило кілька країн Південно-Східної Азії.

На пляжі у Флориді помітили "звичайний будинок", який погойдувався на хвилях і плавав в океані.