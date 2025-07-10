Шахрайські схеми за кордоном: на що варто звертати увагу під час відпустки

Шахраї у популярних туристичних місцях часто використовують прості, але ефективні психологічні трюки, щоб виманити гроші у мандрівників. Нав’язливі "подарунки", ворожіння чи несподівані "послуги" можуть виявитися класичними аферами, на які легко потрапити, втративши пильність.

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Іспанія залишається одним із найпопулярніших напрямків для відпочинку. Більшість туристів проводять час без проблем, однак деякі потрапляють на гачок місцевих шахраїв — особливо ті, хто втрачає пильність у туристичних зонах, пише Express.

На форумі Reddit один із користувачів поділився слушною порадою: "Оминати, як вогонь, усіх, хто намагається вручити вам квіти, гілочки розмарину чи нав’язує послуги ворожіння по долоні. Навіть не реагуйте на них".

Те, що здається безкоштовним подарунком — наприклад, букет квітів чи гілочка розмарину — насправді часто обертається вимогою сплатити "благодійний" внесок. Формально це не обов’язково, але шахраї часто тиснуть на туристів, змушуючи віддати гроші. Сума при цьому може змінюватися залежно від "винахідливості" афериста.

Такі випадки найчастіше трапляються в великих містах — особливо поблизу туристичних пам’яток і в громадському транспорті. Ще один користувач Reddit підкреслив: "Ніколи не беріть троянди чи букети від незнайомців — вас змусять заплатити".

Нагадаємо, шахраї можуть обчищати банківські рахунки, а також перехоплювати особисті текстові повідомлення, використовуючи громадські мережі Wi-Fi. Ця загроза особливо актуальна під час подорожей.

Фокус також писав, що українці більше не отримуватимуть рекламних та спам-дзвінків. Оператори блокуватимуть спам, рекламу, потенційно шахрайські дзвінки та перешкоджатимуть незаконному списанню коштів. Більше українці не отримуватимуть фейкові дзвінки про виграш, нав’язливі "вигідні пропозиції" чи рекламу, на яку не давали згоди.