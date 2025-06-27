Українцям більше не зможуть телефонувати шахраї: як це працюватиме

Українці більше не отримуватимуть рекламних та спам-дзвінків. Уряд ухвалив відповідну постанову.

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Оператори блокуватимуть спам, рекламу, потенційно шахрайські дзвінки та перешкоджатимуть незаконному списанню коштів. Більше українці не отримуватимуть фейкові дзвінки про виграш, нав’язливі "вигідні пропозиції" чи рекламу, на яку не давали згоди, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Постанова про шахрайські дзвінки та спам: як це працюватиме

Компанії укладатимуть договір з оператором та реєструватимуть номери, щоб дзвінок не вважався спамом. Якщо спам-виклик усе ж станеться — треба повідомити про це свого оператора, і номер спамера заблокують. Так українців захищатимуть від фейкових дзвінків і можливої дезінформації.

Зокрема, українцям у зоні бойових дій не блокуватимуть SIM-картки за несплату, а під час першого під’єднання до мережі вони зможуть отримати безоплатний пакет, щоб поспілкуватися з рідними.

Також тепер побачити всі витрати за номером та скасувати платні послуги можна буде в особистому кабінеті. А швидкість інтернету будуть вказувати в договорі. Якщо швидкість нижча — можна буде подати скаргу до регулятора сфери НКЕК або звернутися до суду.

Нагадаємо, QR-код може взламати телефон. Аферисти можуть підміняти справжні коди підробленими, надсилати їх електронною поштою або в текстовому повідомленні і навіть вставляти їх у рекламу.

Фокус також писав, що в iPhone скоро буде функція Call Screening. Вона має з'явитися в оновленні iOS 26, яке очікується вже у вересні 2025 року. Нова функція допоможе захиститися від спамерів та інших аферистів.