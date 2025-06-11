Одна функція смартфона захистить від телефонних шахраїв: як її активувати (фото)

Небажані дзвінки — одна з найбільш утомливих проблем. Але для власників iPhone, схоже, знайшлося рішення — нова функція допоможе захиститися від спамерів та інших аферистів.

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Про це пише The Sun.

Корисна функція називається Call Screening. Вона має з'явитися в оновленні iOS 26, яке очікується вже у вересні цього року.

Попередником Call Screening була функція 2024 року під назвою Live Voicemail, яка транскрибує голосові повідомлення в режимі реального часу, даючи користувачеві можливість відповісти на них.

На цій основі була розроблена Call Screening, яка відповідає на дзвінок, а потім голосом робота з'ясовує в абонента його ім'я і причину дзвінка. Потім ці дані передаються господареві телефону, і той може переглянути відповідь і відповісти на дзвінок або проігнорувати виклик, якщо він виявився підозрілим або небажаним.

Функція Call Screening на екрані телефону

Крім того, така функція не дасть змоги шахраям почути ваш голос і потім клонувати його, щоб скористатися цією голосовою "підробкою" для своїх непорядних цілей.

Як зазначає видання, будуть й інші корисні функції. Наприклад, функція Hold Assistant буде "утримувати" телефонні дзвінки, поки ви чекаєте на відповідь, і сповістить вас, щойно співробітник служби підтримки клієнтів дійсно зніме слухавку.

Функція Hold Assistant на телефоні Фото: Apple

Apple попрацювала і над додатком "Повідомлення" — адже шахраї можуть не тільки дзвонити, а й писати. Тепер у додатку є можливість відфільтрувати повідомлення від невідомих відправників. Такі повідомлення з'являтимуться в спеціальній папці, де користувачі зможуть відзначити номер як відомий, запросити додаткову інформацію або видалити його.

Нагадаємо, днями компанія Apple анонсувала масштабне оновлення iOS 26. Воно стане доступним уже восени — після релізів нових iPhone.

Зазначимо, що це оновлення отримають не всі смартфони. Наприклад, три популярні iPhone можуть залишитися без оновлень. Ці три моделі ще отримуватимуть оновлення безпеки, але нові функції вже будуть їм недоступні. Йдеться про телефони iPhone XS, iPhone XS Max та iPhone XR.

Також Фокус публікував список телефонів, які отримають оновлення iOS 26. Оновлення буде доступне для моделей iPhone, починаючи з iPhone 11, що вийшов у 2019 році.