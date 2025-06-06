Три популярні смартфони iPhone можуть залишитися без оновлень: що відбувається
Компанія Apple найближчим часом представить чергове масштабне оновлення програмного забезпечення та нові функції. Однак деякі моделі iPhone можуть не отримати безкоштовне оновлення.
Про це повідомляє The Sun
Видання, з посиланням на власні джерела, зазначає, що оновлення буде сумісне з iPhone 11 і новішими моделями. Якщо ця інформація підтвердиться офіційно, то підтримку програмного забезпечення припинять отримувати такі телефони:
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR.
Оновлення безпеки ці три телефони ще отримуватимуть, але нові функції вже будуть їм недоступні.
Також видання наводить повний список смартфонів, на яких буде доступно iOS 26:
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (друге покоління або пізніше).
Що стосується нового iPhone 17, на який чекають уже нинішньої осені, то він також отримає iOS 26.
Раніше Фокус писав про топ-5 нових функцій iOS, які порадують користувачів. Серед таких функцій називалися вдосконалений ШІ, новий застосунок для камери, суттєве оновлення застосунку "Здоров'я". Нагадаємо також, що оновлення iOS вийде в червні цього року. Зазначимо також, що Apple вирішила змінити підхід до називної оновлення — і назвала його iOS 26 замість iOS 19.
Також нагадаємо, що восени цього року Apple має представити свій новий смартфон iPhone 17 Air. Він уже інтригує ультратонким дизайном — але деякі інсайдери стверджують, що заради краси довелося пожертвувати продуктивністю. Зокрема, вони кажуть, що батарея у нового iPhone буде доволі слабка, і що через це смартфон доведеться випускати з окремим чохлом із вбудованим зовнішнім акумулятором.
Ще стало відомо, що телефон iPhone 17 Air стане найтоншим смартфоном в історії. Товщина гаджета складе всього 5,5 мм, але при цьому він збереже габарити рівня Pro Max. Загалом цієї осені Apple планує випустити 4 моделі iPhone — iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max.