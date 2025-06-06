Три популярні смартфони iPhone можуть залишитися без оновлень: що відбувається

Компанія Apple найближчим часом представить чергове масштабне оновлення програмного забезпечення та нові функції. Однак деякі моделі iPhone можуть не отримати безкоштовне оновлення.

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Про це повідомляє The Sun

Видання, з посиланням на власні джерела, зазначає, що оновлення буде сумісне з iPhone 11 і новішими моделями. Якщо ця інформація підтвердиться офіційно, то підтримку програмного забезпечення припинять отримувати такі телефони:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR.

Оновлення безпеки ці три телефони ще отримуватимуть, але нові функції вже будуть їм недоступні.

Також видання наводить повний список смартфонів, на яких буде доступно iOS 26:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (друге покоління або пізніше).

Що стосується нового iPhone 17, на який чекають уже нинішньої осені, то він також отримає iOS 26.

Раніше Фокус писав про топ-5 нових функцій iOS, які порадують користувачів. Серед таких функцій називалися вдосконалений ШІ, новий застосунок для камери, суттєве оновлення застосунку "Здоров'я". Нагадаємо також, що оновлення iOS вийде в червні цього року. Зазначимо також, що Apple вирішила змінити підхід до називної оновлення — і назвала його iOS 26 замість iOS 19.

Також нагадаємо, що восени цього року Apple має представити свій новий смартфон iPhone 17 Air. Він уже інтригує ультратонким дизайном — але деякі інсайдери стверджують, що заради краси довелося пожертвувати продуктивністю. Зокрема, вони кажуть, що батарея у нового iPhone буде доволі слабка, і що через це смартфон доведеться випускати з окремим чохлом із вбудованим зовнішнім акумулятором.

Ще стало відомо, що телефон iPhone 17 Air стане найтоншим смартфоном в історії. Товщина гаджета складе всього 5,5 мм, але при цьому він збереже габарити рівня Pro Max. Загалом цієї осені Apple планує випустити 4 моделі iPhone — iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max.