Стало відомо, коли запуститься iOS 19: топ 5 нових функцій, які порадують користувачів

Компанія Apple офіційно анонсує iOS 19 під час WWDC 2025 — щорічної Всесвітньої конференції розробників, яка відбудеться 9 червня. Тоді ж вийде і перша бета-версія iOS 19.

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Про це повідомляє techradar.com.

Як зазначає видання, вже з'явилося доволі багато інформації про майбутні можливі функції iOS 19. На особливу увагу заслуговують п'ять із них.

Контроль заряду на основі ШІ

Досі Apple Intelligence, можливо, трохи розчаровував, але з виходом iOS 19 він має стати кращим, і для цього планується створити новий інструмент для контролю заряду батареї на основі штучного інтелекту.

Ця функція аналізуватиме, як ви використовуєте свій iPhone, а потім оптимізуватиме витрату заряду акумулятора на основі ваших звичок, наприклад, знижуючи енергоспоживання певних застосунків і функцій.

Щоправда, поки невідомо, чи можна буде відключити цю функцію, якщо ви не хочете, щоб ШІ працював у фоновому режимі, але це може допомогти продовжити термін служби акумулятора. Така опція особливо актуальна для майбутнього iPhone 17 Air, оскільки в нього, вочевидь, буде доволі маленька батарея.

Оновлений застосунок "Здоров'я"

Це обіцяє стати одним із найпомітніших великих оновлень.Застосунок "Здоров'я" міститиме в собі ШІ, який зможе частково імітувати роль справжнього лікаря.

Цей ШІ-лікар збиратиме інформацію про вас із ваших Apple Watch та інших під'єднаних пристроїв, а потім використовуватиме її для надання рекомендацій щодо поліпшення здоров'я.

Однак у перший же день виходу iOS 19 цю функцію ще не варто чекати — вона з'явиться пізніше, у модифікації iOS 19.4.

Але будуть й інші оновлення, які будуть доступні одразу, — наприклад, опція відстеження харчування.

Новий додаток для камери

Додаток отримає елегантний користувацький інтерфейс, явно натхненний Apple Vision Pro. Камера стане набагато зручнішою у використанні, і це оцінять ті, хто часто фотографує на телефон.

Оновлення загальнодоступного Wi-Fi

Це невелика, але потенційно дуже корисна функція — стане простіше підключати кілька пристроїв до загальнодоступної мережі Wi-Fi.

Зараз, якщо ви хочете підключитися до публічної мережі Wi-Fi, яка прихована за формою або екраном входу, вам доведеться вручну заповнити це на всіх ваших пристроях. Але з iOS 19, щойно ви зробите це на одному пристрої, ваші інші пристрої Apple зможуть підключатися автоматично.

Таке оновлення допоможе заощадити час, особливо якщо ви часто зупиняєтеся в готелях, буваєте в аеропортах, — тобто часто використовуєте загальнодоступний Wi-Fi.

Покращений ШІ

Серед нових функцій — додавання Gemini в iOS 19. Його можна буде вибрати як альтернативу ChatGPT для тих запитів, які поки що не може виконати Siri.

До речі, Siri обіцяють теж повністю оновити на основі штучного інтелекту. Повне оновлення очікується не раніше 2026 року, але деякі функції з'являться вже в iOS 19.

Раніше Фокус писав, що Apple помітно спростила перехід на свої iOs-пристрої з телефонів Android. Компанія оновила застосунок Move to iOS і додала кілька корисних опцій для "переїзду" на свої гаджети.

Нагадаємо, що восени цього року Apple має представити свій новий смартфон iPhone 17 Air. Обіцяють, що це буде найтонший гаджет в історії компанії — але батарея в нього, натомість, буде доволі слабкою. Вже подейкують, що новий iPhone доведеться випускати з окремим чохлом із вбудованим зовнішнім акумулятором.