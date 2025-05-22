Стало известно, когда запустится iOS 19: топ-5 новых функций, которые порадуют пользователей

Компания Apple официально анонсирует iOS 19 во время WWDC 2025 – ежегодной Всемирной конференции разработчиков, которая состоится 9 июня. В это же время выйдет и первая бета-версия iOS 19.

Related video

Об этом сообщает techradar.com.

Как отмечает издание, уже появилось достаточно много информации о будущих возможных функциях iOS 19. Особого внимания заслуживают пять из них.

Контроль заряда на основе ИИ

До сих пор Apple Intelligence, возможно, немного разочаровывал, но с выходом iOS 19 он должен стать лучше, и для этого планируется создать новый инструмент для контроля заряда батареи на основе искусственного интеллекта.

Эта функция будет анализировать, как вы используете свой iPhone, а затем оптимизировать расход заряда аккумулятора на основе ваших привычек, например, снижая энергопотребление определенных приложений и функций.

Правда, пока неизвестно, можно ли будет отключить эту функцию, если вы не хотите, чтобы ИИ работал в фоновом режиме, но это может помочь продлить срок службы аккумулятора. Такая опция особенно актуальна для будущего iPhone 17 Air, так как у него, по всей видимости, будет довольно маленькая батарея.

Обновленное приложение «Здоровье»

Это обещает стать одним из самых заметных крупных обновлений. Приложение «Здоровье» будет включать в себя ИИ, который сможет частично имитировать роль настоящего врача.

Этот ИИ-врач будет собирать информацию о вас с ваших Apple Watch и других подключенных устройств, а затем использовать ее для предоставления рекомендаций по улучшению здоровья.

Однако в первый же день выхода iOS 19 эту функцию еще не стоит ждать – она появится позже, в модификации iOS 19.4.

Но будут и другие обновления, которые будут доступны сразу, – например, опция отслеживания питания.

Новое приложение для камеры

Приложение получит элегантный пользовательский интерфейс, явно вдохновленный Apple Vision Pro. Камера станет намного более удобной в использовании, и это оценят те, кто часто фотографирует на телефон.

Обновление общедоступного Wi-Fi

Это небольшая, но потенциально очень полезная функция – станет проще подключать несколько устройств к общедоступной сети Wi-Fi.

Сейчас, если вы хотите подключиться к публичной сети Wi-Fi, которая скрыта за формой или экраном входа, вам придется вручную заполнить это на всех ваших устройствах. Но с iOS 19, как только вы сделаете это на одном устройстве, ваши другие устройства Apple смогут подключаться автоматически.

Такое обновление поможет сэкономить время, особенно если вы часто останавливаетесь в отелях, бываете в аэропортах, – то есть часто используете общедоступный Wi-Fi.

Улучшенный ИИ

Среди новых функций – добавление Gemini в iOS 19. Его можно будет выбрать в качестве альтернативы ChatGPT для тех запросов, которые пока не может выполнить Siri.

Кстати, Siri обещают тоже полностью обновить на основе искусственного интеллекта. Полное обновление ожидается не раньше 2026 года, но некоторые функции появятся уже в iOS 19.

Ранее Фокус писал, что Apple заметно упростила переход на свои iOs-устройства с телефонов Android. Компания обновила приложение Move to iOS и добавила несколько полезных опций для «переезда» на свои гаджеты.

Напомним, что осенью этого года Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air. Обещают, что это будет самый тонкий гаджет в истории компании – но зато батарея у него, видимо, будет довольно слабая. По слухам, новый iPhone придется выпускать с отдельным чехлом со встроенным внешним аккумулятором.