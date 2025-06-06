Три популярных смартфона iPhone могут остаться без обновлений: что происходит
Компания Apple в ближайшее время представит очередное масштабное обновление программного обеспечения и новые функции. Однако некоторые модели iPhone могут не получить бесплатное обновление.
Об этом сообщает The Sun
Издание, со ссылкой на собственные источники, отмечает, что обновление будет совместимо с iPhone 11 и более новыми моделями. Если эта информация подтвердится официально, то поддержку программного обеспечения прекратят получать такие телефоны:
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR.
Обновления безопасности эти три телефона еще будут получать, но новые функции уже будут им недоступны.
Также издание приводит полный список смартфонов, на которых будет доступно iOS 26:
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (второе поколение или позже).
Что касается нового iPhone 17, которого ждут уже нынешней осенью, то он также получит iOS 26.
Ранее Фокус писал про топ-5 новых функций iOS, которые порадуют пользователей. Среди таких функций назывались усовершенствованный ИИ, новое приложение для камеры, существенное обновление приложения «Здоровье». Напомним также, что обновление iOS выйдет в июне этого года. Отметим также, что Apple решила изменить подход к назывною обновления – и назвала его iOS 26 вместо iOS 19.
Также напомним, что осенью этого года Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air. Он уже интригует ультратонким дизайном – но некоторые инсайдеры утверждают, что ради красоты пришлось пожертвовать производительностью. В частности, они говорят, что батарея у нового iPhone будет довольно слабая, и что поэтому смартфон придется выпускать с отдельным чехлом со встроенным внешним аккумулятором.
Еще стало известно, что телефон iPhone 17 Air станет самым тонким смартфоном в истории. Толщина гаджета составит всего 5,5 мм, но при этом он сохранит габариты уровня Pro Max. Всего этой осенью Apple планирует выпустить 4 модели iPhone – iPhone 17? iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.