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Диджитал

Три популярных смартфона iPhone могут остаться без обновлений: что происходит

смартфоны Apple обновление
Фото: appleinsider.com | Смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max

Компания Apple в ближайшее время представит очередное масштабное обновление программного обеспечения и новые функции. Однако некоторые модели iPhone могут не получить бесплатное обновление.

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Об этом сообщает The Sun

Издание, со ссылкой на собственные источники, отмечает, что обновление будет совместимо с iPhone 11 и более новыми моделями. Если эта информация подтвердится официально, то поддержку программного обеспечения прекратят получать такие телефоны:

  •  iPhone XS
  •  iPhone XS Max
  • iPhone XR.

Обновления безопасности эти три телефона еще будут получать, но новые функции уже будут им недоступны.

Также издание приводит полный список смартфонов, на которых будет доступно iOS 26:

  •  iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (второе поколение или позже).

Что касается нового iPhone 17, которого ждут уже нынешней осенью, то он также получит iOS 26.

Ранее Фокус писал про топ-5 новых функций iOS, которые порадуют пользователей. Среди таких функций назывались усовершенствованный ИИ, новое приложение для камеры, существенное обновление приложения «Здоровье». Напомним также, что обновление iOS выйдет в июне этого года. Отметим также, что Apple решила изменить подход к назывною обновления – и назвала его iOS 26 вместо iOS 19.

Также напомним, что осенью этого года Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air. Он уже интригует ультратонким дизайном – но некоторые инсайдеры утверждают, что ради красоты пришлось пожертвовать производительностью. В частности, они говорят, что батарея у нового iPhone будет довольно слабая, и что поэтому смартфон придется выпускать с отдельным чехлом со встроенным внешним аккумулятором.

Еще стало известно, что телефон iPhone 17 Air станет самым тонким смартфоном в истории. Толщина гаджета составит всего 5,5 мм, но при этом он сохранит габариты уровня Pro Max. Всего этой осенью Apple планирует выпустить 4 модели iPhone – iPhone 17? iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.