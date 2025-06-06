Три популярных смартфона iPhone могут остаться без обновлений: что происходит

Компания Apple в ближайшее время представит очередное масштабное обновление программного обеспечения и новые функции. Однако некоторые модели iPhone могут не получить бесплатное обновление.

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Об этом сообщает The Sun

Издание, со ссылкой на собственные источники, отмечает, что обновление будет совместимо с iPhone 11 и более новыми моделями. Если эта информация подтвердится официально, то поддержку программного обеспечения прекратят получать такие телефоны:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR.

Обновления безопасности эти три телефона еще будут получать, но новые функции уже будут им недоступны.

Также издание приводит полный список смартфонов, на которых будет доступно iOS 26:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (второе поколение или позже).

Что касается нового iPhone 17, которого ждут уже нынешней осенью, то он также получит iOS 26.

Ранее Фокус писал про топ-5 новых функций iOS, которые порадуют пользователей. Среди таких функций назывались усовершенствованный ИИ, новое приложение для камеры, существенное обновление приложения «Здоровье». Напомним также, что обновление iOS выйдет в июне этого года. Отметим также, что Apple решила изменить подход к назывною обновления – и назвала его iOS 26 вместо iOS 19.

Также напомним, что осенью этого года Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air. Он уже интригует ультратонким дизайном – но некоторые инсайдеры утверждают, что ради красоты пришлось пожертвовать производительностью. В частности, они говорят, что батарея у нового iPhone будет довольно слабая, и что поэтому смартфон придется выпускать с отдельным чехлом со встроенным внешним аккумулятором.

Еще стало известно, что телефон iPhone 17 Air станет самым тонким смартфоном в истории. Толщина гаджета составит всего 5,5 мм, но при этом он сохранит габариты уровня Pro Max. Всего этой осенью Apple планирует выпустить 4 модели iPhone – iPhone 17? iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.