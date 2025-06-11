Одна функция смартфона защитит от телефонных мошенников: как ее активировать (фото)

Нежелательные звонки – одна из самых утомительных проблем. Но для владельцев iPhone, похоже, нашлось решение – новая функция поможет защититься от спамеров и прочих аферистов.

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Об этом пишет The Sun.

Полезная функция называется Call Screening. Она должна появиться в обновлении iOS 26, которое ожидается уже в сентябре этого года.

Предшественником Call Screening была функция 2024 года под названием Live Voicemail, которая транскрибирует голосовые сообщения в режиме реального времени, давая пользователю возможность ответить на них.

На этой основе была разработала Call Screening, которая отвечает на звонок, а затем голосом робота выясняет у абонента его имя и причину звонка. Потом эти данные передаются хозяину телефона, и тот может просмотреть ответ и ответить на звонок или проигнорировать вызов, если он оказался подозрительным или нежелательным.

Функция Call Screening на экране телефона

Кроме того, такая функция не позволит мошенникам услышать ваш голос и затем клонировать его, чтобы воспользоваться этой голосовой «подделкой» для своих неблаговидных целей.

Как отмечает издание, будут и другие полезные функции. Например, функция Hold Assistant будет «удерживать» телефонные звонки, пока вы ждете ответа, и оповестит вас, как только сотрудник службы поддержки клиентов действительно снимет трубку.

Функция Hold Assistant на телефоне Фото: Apple

Apple поработала и над приложением «Сообщения» – ведь мошенники могут не только звонить, но и писать. Теперь в приложении есть возможность отфильтровать сообщения от неизвестных отправителей. Такие сообщения будут появляться в специальной папке, где пользователи смогут отметить номер как известный, запросить дополнительную информацию или удалить его.

Напомним, на днях компания Apple анонсировала масштабное обновление iOS 26. Оно станет доступно уже осенью – после релизов новых iPhone.

Отметим, что это обновление получат не все смартфоны. Например, три популярных iPhone могут остаться без обновлений. Эти три модели еще будут получать обновления безопасности, но новые функции уже будут им недоступны. Речь идет о телефонах iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Также Фокус публиковал список телефонов, которые получат обновление iOS 26. Обновление будет доступно для моделей iPhone, начиная с iPhone 11, вышедшего в 2019 году.