Украинцам больше не смогут звонить мошенники: как это будет работать

Украинцы больше не будут получать рекламных и спам-звонков. Правительство приняло соответствующее постановление.

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Операторы будут блокировать спам, рекламу, потенциально мошеннические звонки и препятствовать незаконному списанию средств. Больше украинцы не будут получать фейковые звонки о выигрыше, навязчивые "выгодные предложения" или рекламу, на которую не давали согласия, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Постановление о мошеннических звонках и спаме: как это будет работать

Компании будут заключать договор с оператором и регистрировать номера, чтобы звонок не считался спамом. Если спам-вызов все же произойдет — надо сообщить об этом своему оператору, и номер спамера заблокируют. Так украинцев будут защищать от фейковых звонков и возможной дезинформации.

В частности, украинцам в зоне боевых действий не будут блокировать SIM-карты за неуплату, а во время первого подключения к сети они смогут получить бесплатный пакет, чтобы пообщаться с родными.

Также теперь увидеть все расходы по номеру и отменить платные услуги можно будет в личном кабинете. А скорость интернета будут указывать в договоре. Если скорость ниже — можно будет подать жалобу к регулятору сферы НКЭК или обратиться в суд.

Напомним, QR-код может взломать телефон. Аферисты могут подменять настоящие коды поддельными, отправлять их по электронной почте или в текстовом сообщении и даже вставлять их в рекламу.

Фокус также писал, что в iPhone скоро будет функция Call Screening. Она должна появиться в обновлении iOS 26, которое ожидается уже в сентябре 2025 года. Новая функция поможет защититься от спамеров и других аферистов.