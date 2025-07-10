Мошеннические схемы за рубежом: на что стоит обращать внимание во время отпуска

Мошенники в популярных туристических местах часто используют простые, но эффективные психологические трюки, чтобы выманить деньги у путешественников. Навязчивые "подарки", гадания или неожиданные "услуги" могут оказаться классическими аферами, на которые легко попасться, потеряв бдительность.

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Испания остается одним из самых популярных направлений для отдыха. Большинство туристов проводят время без проблем, однако некоторые попадаются на крючок местных мошенников — особенно те, кто теряет бдительность в туристических зонах, пишет Express.

На форуме Reddit один из пользователей поделился дельным советом: "Обходить, как огонь, всех, кто пытается вручить вам цветы, веточки розмарина или навязывает услуги гадания по ладони. Даже не реагируйте на них".

То, что кажется бесплатным подарком — например, букет цветов или веточка розмарина — на самом деле часто оборачивается требованием оплатить "благотворительный" взнос. Формально это не обязательно, но мошенники часто давят на туристов, заставляя отдать деньги. Сумма при этом может меняться в зависимости от "изобретательности" афериста.

Такие случаи чаще всего случаются в крупных городах — особенно вблизи туристических достопримечательностей и в общественном транспорте. Еще один пользователь Reddit подчеркнул: "Никогда не берите розы или букеты от незнакомцев — вас заставят заплатить".

Напомним, мошенники могут обчищать банковские счета, а также перехватывать личные текстовые сообщения, используя общественные сети Wi-Fi. Эта угроза особенно актуальна во время путешествий.

Фокус также писал, что украинцы больше не будут получать рекламных и спам-звонков. Операторы будут блокировать спам, рекламу, потенциально мошеннические звонки и препятствовать незаконному списанию средств. Больше украинцы не будут получать фейковые звонки о выигрыше, навязчивые "выгодные предложения" или рекламу, на которую не давали согласия.