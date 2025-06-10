Не совершайте эту ошибку в отпуске: хакеры легко крадут данные карты через смартфон

Мошенники обчищают банковские счета, а также перехватывают личные текстовые сообщения, используя общественные сети Wi-Fi. Эта угроза особенно актуальна во время путешествий.

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Компания по кибербезопасности McAfee предупреждает, что хакеры могут легко перехватывать данные, передаваемые по общедоступному Wi-Fi, включая учетные данные для входа, информацию о кредитных картах и ​​личные сообщения.

Взирая на это, не рекомендуется входить в свои аккаунты или проводить финансовые транзакции при подключении к общественному Wi-Fi. В таких случаях эксперты советуют использовать VPN для шифрования своего интернет-соединения.

Подключение к общественным Wi-Fi: что дает VPN

Как объясняют эксперты, когда вы включаете приложение VPN, ваше устройство устанавливает безопасное соединение с VPN-сервером, который надежно маршрутизирует интернет-трафик. Это сохраняет вашу онлайн-активность конфиденциальной в любой сети, защищая ее от посторонних глаз.

Пока вы используете VPN, вы можете просматривать веб-страницы и совершать банковские операции с уверенностью в том, что ваши пароли, учетные данные и финансовая информация в безопасности. Если злоумышленники попытаются перехватить ваш веб-трафик, они увидят только искаженный контент.

Важно

Проверка "Я не робот" может заразить гаджет вредоносным ПО: как распознать угрозу

"Идеальный случай для использования VPN — это когда вы используете публичный Wi-Fi в аэропорту, кафе, отеле или практически в любом месте, где предлагается "бесплатный Wi-Fi", — подчеркнули в McAfee.

По данным компании, только 39% интернет-пользователей во всем мире понимают, что общедоступный Wi-Fi небезопасен, однако некоторые люди продолжают совершать банковские операции, делать покупки и выполнять другие конфиденциальные действия, несмотря на осознанные риски.

Напомним, зарядка смартфона от USB-порта в общественном месте может привести к заражению гаджета вредоносным ПО.

Фокус также писал о том, почему авиакомпании призывают использовать в самолетах "Режим полета", который отключает сотовую связь, Bluetooth и Wi-Fi.