Смартфон может быть опасен: обязательно следуйте этому правилу, если вы в самолете

Авиакомпании призывают использовать в самолетах так называемый "Режим полета", который отключает сотовую связь, а также Bluetooth и Wi-Fi.

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Как отмечает Stacker, во время полетов не рекомендуется звонить по мобильному телефону из-за того, что сигналы телефона взаимодействуют с электроникой самолета. Однако далеко не все пассажиры следуют этому правилу.

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Так, по данным опроса, проведенного в 2017 году компанией Allianz Global Assistance, 2 из 5 человек сообщают, что оставляют сотовую связь включенной во время полета. При этом нет доказательств того, что помехи от сигнала мобильного телефона когда-либо стали причиной аварии.

"Но все же лучше прислушаться к рекомендациям авиакомпании относительно использования мобильного телефона в полете", — заключили авторы.

Зачем нужен "Режим полета"

"Режим полета" отключает мобильную связь, Wi-Fi, Bluetooth и GPS, позволяя использовать приложения, не требующие подключения к интернету, например, просматривать фотографии, слушать музыку или читать книги. Он обычно активируется через меню настроек устройства или с помощью специальных иконок на экране.

"Режим полета" может быть полезен для следующих целей:

предотвращения помех в работе бортовых систем самолета;

увеличение времени работы телефона без подзарядки;

ограничение уведомлений для сосредоточения на конкретной задаче;

в некоторых случаях, например, при работе с конфиденциальными данными, он может повысить безопасность.

"Режим полета" в самолете: что говорит пилот

По словам пилота и летного инструктора Гэри Кокса, невключенный авиарежим не приведет к катастрофе, но может вызвать радиопомехи. Это не затронет бортовые приборы, однако может исказить звук в гарнитурах пилотов — особенно в моменты, когда связь с диспетчером критична, например, во время взлета или посадки.

"Это не конец света, но довольно раздражающе", — признался он.

Напомним, зарядка смартфона напрямую от USB-порта в аэропорту или другом общественном месте может привести к заражению гаджета вредоносным ПО.