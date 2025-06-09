Новые полезные функции, которые пригодятся в отпуске: какие смартфоны их получат

Компания Apple покажет свои новые разработки на Всемирной конференции разработчиков (WWDC). Мероприятие состоится уже сегодня, и там ожидают новинки, которые пригодятся пользователям на сезон летних отпусков.

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Об этом пишет The Sun.

Бесплатные обновления коснутся iPhone, iPad, AirPods, MacBook и Apple Watch. Их владельцы получат возможность переводить иностранные языки в режиме реального времени с помощью наушников, комбинировать несколько эмодзи и разблокировать дополнительное время работы батареи.

Новый дизайн

Первое изменение, на которое вы сразу обратите внимание, — это совершенно новый вид значков приложений.

Скриншот Фото: Apple

Apple решилась изменить дизайн своего устройства впервые за более чем 10 лет: iOS 7 с более ярким, чем раньше, дизайном значков компания выпустила еще в 2013 году.

Предполагают, что Apple собирается перейти на новый внешний вид, основанный на гарнитуре «пространственных вычислений» Apple Vision Pro. Значки приложений на этих очках виртуальной реальности имеют более прозрачный вид и круглую рамку.

Обновление самих приложений

Ожидается, что наиболее масштабные изменения произойдут в трех приложениях: «Телефон», «Камера» и браузер Safari.

«Телефон» — одно из самых известных стандартных приложений Apple. Там планируется объединить в одном окне вкладки «Избранное», «Недавние» и «Голосовая почта».

Safari. получит новый стильный облик (с «глянцевой строкой URL»).

«Камера» — еще одно популярное приложение Apple — станет еще лучше, причем она уже и так поддерживает множество хороших опций – Slow-Mo, Spatial Video, Portrait, Portrait Selfie, Cinematic Video и так далее.

Новое название

По логике, следующее обновление должно было бы называться iOS 19.

Но будет иначе – Apple хочет поменять названия всех своих основных программных продуктов в соответствии с годами.

Поэтому iOS 19 будет называться iOS 26. Это связано с тем, что она, скорее всего, выйдет в сентябре и продлится целый год — так что большая часть ее жизненного цикла придется как раз на 2026-й.

По такому же принципу iPadOS 19 станет iPadOS 26, а macOS 16 будет называться macOS26. Это касается и прочих гаджетов – tvOS 19, watchOS 12 и visionOS 3, которые будут называться «26».

Улучшенные «Сообщения»

Тут новации окажутся хорошо знакомыми тем, кто пользуется приложением WhatsApp.

Во-первых, будет возможность отправлять опросы, то есть вы можете спросить своих друзей о вариантах ресторанов или попросить членов семьи проголосовать за следующее место для отпуска.

В-вторых, появится возможность менять фон чата.

Революционное приложение

Еще Apple предположительно работает над совершенно новым приложением под названием «Игры». Планируется, что это будет портал для всех игровых приложений на iPhone, – то есть, он будет работать как App Store, а также как точка доступа к Apple Arcade (премиум-игры, доступные за ежемесячную абонентскую плату).

В новом приложении будут вкладки «Главная», «Аркада», «Играем вместе», «Библиотека» и «Поиск».

Новая система – новый ИИ

Apple готовится представить и несколько новых функций искусственного интеллекта. Главная из них – функция, которая позволит владельцам Apple AirPods переводить иностранные языки в режиме реального времени. К слову, это очень полезная опция для тех, кто планирует путешествовать в отпуске.

Также может появиться функция оптимизации батареи на базе искусственного интеллекта. Она проанализирует поведение вашего телефона, а затем автоматически внесет коррективы, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

Напомним также, что осенью этого года Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air. Он уже впечатляет дизайном – обещают, что это будет самый тонкий гаджет в истории компании. Правда, ходят слухи, что батарея у нового iPhone будет довольно слабая, и что поэтому смартфон придется выпускать с отдельным чехлом со встроенным внешним аккумулятором.

Еще добавим, что другое важное обновление – ОС Android 16 – официально запланировано на вторую половину нынешнего года (в частности, наиболее вероятной датой называют июнь 2025-го). Что касается первой бета-версии, то она была представлена в январе этого года.