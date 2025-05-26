Вредоносные программы для ОС Android оказались гораздо коварнее, чем мы думали

Многие пользователи считают Android более уязвимой системой, чем iOS. Отчасти такая репутация оправдана – но при этом люди часто не знают, где на самом деле находятся реальные угрозы и потому подвергают свой телефон опасности «подцепить» вредоносную программу.

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Об этом сообщает androidpolice.com.

Издание составило собственный рейтинг мифов о программах-вредителях – а каждый миф дополнило его же разоблачением.

Миф: вредоносное ПО нельзя "подхватить" в официальном Play Store

Факт: мошенники используют изощренные методы и маскируют программы-вредители в приложениях, которые кажутся вполне надежными.

Некоторые из них пробираются через процесс проверки Google Play, выдавая себя за инструменты-фонарики, фильтры камеры, VPN или даже обучающие игры. Эти приложения могут работать так, как рекламируется, но при этом тайком собирают пользовательские данные, внедряют рекламное ПО или устанавливают фоновые службы, которые трудно обнаружить. Некоторые используют отложенную активацию, ожидая несколько дней или недель, чтобы выполнить вредоносное поведение.

Хотя Play Store безопаснее большинства сторонних магазинов, он не застрахован от вредоносных программ. Всегда проверяйте разрешения, отзывы, историю разработчиков и количество загрузок перед установкой приложений.

Миф: если телефон работает на Android 13 или более поздней версии, то он в безопасности

ОС Android 15 на телефоне Фото: zdnet.com

Факт: угрозы продолжают адаптироваться к обновлениям ОС.

Старые версии Android более уязвимы для вредоносных программ, особенно те, которые не получают обновлений безопасности. Но это не значит, что новые версии полностью безопасны. Даже с улучшенными функциями безопасности Android 15 вредоносные кампании продолжают развиваться

Многие вредоносные угрозы основаны на социальной инженерии и обманывают пользователей, заставляя их выдавать конфиденциальные данные или предоставлять ненужные разрешения. Новые версии Android могут ограничивать то, что приложения могут делать в фоновом режиме, но они не могут защитить вас от каждой человеческой ошибки.

Чтобы оставаться в безопасности, всегда будьте осторожны с приложениями, запрашивающими дополнительные разрешения.

Миф: для обеспечения безопасности на Android понадобится только антивирус

Факт: вредоносное ПО может обмануть антивирусные приложения.

Многие антивирусные приложения на Android больше ориентированы на маркетинг, чем на реальную защиту. Они часто запускают постоянные фоновые процессы, разряжают аккумулятор и показывают рекламу, предлагая при этом мало чего-то действительно нового.

Android построен на модели песочницы на основе разрешений, которая ограничивает то, к чему приложения могут получить доступ. Вам, вероятно, не нужно стороннее антивирусное приложение, если вы не загружаете случайные приложения или не переходите по подозрительным ссылкам.

Некоторые так называемые приложения безопасности могут также содержать вредоносное ПО или, по крайней мере, агрессивно собирать пользовательские данные. Даже забавно, что пользователи устанавливают их, чтобы чувствовать себя в безопасности, а получают обратный эффект.

Миф: если телефон заражен, это сразу станет понятно

Факт: Некоторые шпионские программы могут работать месяцами без каких-либо явных симптомов.

То, что вредоносное ПО мгновенно атакует ваш телефон – один из самых распространенных мифов. Хотя существуют редкие сложные постоянные угрозы, большинство вредоносных программ для Android менее драматичны и больше направлены на скрытое получение прибыли. Например, они могут украсть ваши учетные данные, записывать звонки, показывать мошенническую рекламу или подписываться на платные услуги.

Некоторые шпионские программы могут работать месяцами без заметных симптомов, особенно если они замаскированы под системное приложение. Эти типы вредоносных программ часто работают тихо в фоновом режиме, разряжая вашу батарею или мобильные данные. Вы можете не замечать их в течение нескольких дней или даже недель.

Следите за предупреждающими знаками, такими как перегрев, неожиданное использование данных, задержки производительности или странные уведомления.

Миф: сброс настроек телефона до заводских удаляет все программы-вредители

Факт: Продвинутое вредоносное ПО может противостоять сбросу настроек.

Во многих случаях сброс настроек к заводским настройкам удалит вредоносное ПО с вашего телефона. Однако продвинутое вредоносное ПО может сохраняться, особенно если установлено в системном разделе или предварительно загружено на устройство вредоносным поставщиком. Некоторые угрозы могут пережить сброс настроек или переустановить себя через скрытый дроппер.

Сброс настроек не гарантирует исправления. Если ваш телефон остается скомпрометированным, вам может потребоваться перепрошивка.

Смартфон в руках Фото: unsplash.com

Миф: телефоны с root-доступом всегда находятся под угрозой

Факт: Вы можете защитить свой телефон с root-доступом, соблюдая правильные меры предосторожности.

Получение root-доступа на вашем телефоне обходит некоторые встроенные функции безопасности. Но это не означает, что ваше устройство автоматически скомпрометировано. Вы все равно можете защитить свои устройства с root-доступом, ограничив root-доступ, используя брандмауэры и ограничив разрешения. Получение root-доступа расширяет как риски, так и ваш контроль.

Миф: VPN защитят от всех вредоносных программ

Факт: VPN не заменяет антивирус.

VPN отлично подходят для шифрования интернет-трафика и сокрытия IP-адреса, но они не обеспечивают комплексной защиты от вредоносных программ. Хотя многие поставщики VPN предлагают фильтры "вредителей", их возможности ограничены.

VPN — это инструмент конфиденциальности, а не замена антивирусу. Вы можете использовать их как часть своего набора инструментов безопасности, но они не должны быть вашей единственной защитой.

Миф: Google Play Protect — гарантия защиты от всего

Факт: Play Protect не является абсолютно надежным.

Google Play Protect — это ценный встроенный защитный механизм. Он сканирует приложения на наличие вредоносного ПО до и после установки и регулярно проверяет подозрительное поведение. Однако у него есть ограничения. Он может не обнаруживать сложные угрозы, особенно те, которые имеют отложенную активацию или зашифрованные полезные нагрузки.

Ранее Фокус писал, что на смартфонах Android было обнаружено новое вредоносное ПО, которое выводит деньги через NFC. Отметим, что языком вредной программы был китайский.

Напомним также, что обновление ОС Android 16 официально запланировано на вторую половину нынешнего года (в частности, наиболее вероятной датой называют июнь 2025-го). Что касается первой бета-версии, то она была представлена в январе этого года.