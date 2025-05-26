Шкідливі програми для ОС Android виявилися набагато підступнішими, ніж ми думали

Багато користувачів вважають Android більш вразливою системою, ніж iOS. Частково така репутація виправдана — але при цьому люди часто не знають, де насправді знаходяться реальні загрози і тому наражають свій телефон на небезпеку "підчепити" шкідливу програму.

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Про це повідомляє androidpolice.com.

Видання склало власний рейтинг міфів про програми-шкідники — а кожен міф доповнило його ж викриттям.

Міф: шкідливе ПЗ не можна "підхопити" в офіційному Play Store

Факт: шахраї використовують витончені методи і маскують програми-шкідники в додатках, які здаються цілком надійними.

Деякі з них пробираються через процес перевірки Google Play, видаючи себе за інструменти-ліхтарики, фільтри камери, VPN або навіть навчальні ігри. Ці додатки можуть працювати так, як рекламується, але водночас потайки збирають призначені для користувача дані, впроваджують рекламне ПЗ або встановлюють фонові служби, які важко виявити. Деякі використовують відкладену активацію, чекаючи кілька днів або тижнів, щоб виконати шкідливу поведінку.

Хоча Play Store безпечніший за більшість сторонніх магазинів, він не застрахований від шкідливих програм. Завжди перевіряйте дозволи, відгуки, історію розробників і кількість завантажень перед встановленням додатків.

Міф: якщо телефон працює на Android 13 або пізнішої версії, то він у безпеці

ОС Android 15 на телефоні Фото: zdnet.com

Факт: загрози продовжують адаптуватися до оновлень ОС.

Старі версії Android більш уразливі для шкідливих програм, особливо ті, які не отримують оновлень безпеки. Але це не означає, що нові версії повністю безпечні. Навіть із поліпшеними функціями безпеки Android 15 шкідливі кампанії продовжують розвиватися

Багато шкідливих загроз засновані на соціальній інженерії та обманюють користувачів, змушуючи їх видавати конфіденційні дані або надавати непотрібні дозволи. Нові версії Android можуть обмежувати те, що додатки можуть робити у фоновому режимі, але вони не можуть захистити вас від кожної людської помилки.

Щоб залишатися в безпеці, завжди будьте обережні з додатками, які запитують додаткові дозволи.

Міф: для забезпечення безпеки на Android знадобиться тільки антивірус

Факт: шкідливе ПЗ може обдурити антивірусні програми.

Багато антивірусних додатків на Android більше орієнтовані на маркетинг, ніж на реальний захист. Вони часто запускають постійні фонові процеси, розряджають акумулятор і показують рекламу, пропонуючи при цьому мало чогось дійсно нового.

Android побудований на моделі пісочниці на основі дозволів, яка обмежує те, до чого додатки можуть отримати доступ. Вам, імовірно, не потрібен сторонній антивірусний застосунок, якщо ви не завантажуєте випадкові застосунки або не переходите за підозрілими посиланнями.

Деякі так звані додатки безпеки можуть також містити шкідливе ПЗ або, принаймні, агресивно збирати призначені для користувача дані. Навіть кумедно, що користувачі встановлюють їх, щоб почуватися в безпеці, а отримують зворотний ефект.

Міф: якщо телефон заражений, це відразу стане зрозуміло

Факт: Деякі шпигунські програми можуть працювати місяцями без будь-яких явних симптомів.

Те, що шкідливе ПЗ миттєво атакує ваш телефон — один із найпоширеніших міфів. Хоча існують рідкісні складні постійні загрози, більшість шкідливих програм для Android менш драматичні і більше спрямовані на приховане отримання прибутку. Наприклад, вони можуть вкрасти ваші облікові дані, записувати дзвінки, показувати шахрайську рекламу або підписуватися на платні послуги.

Деякі шпигунські програми можуть працювати місяцями без помітних симптомів, особливо якщо вони замасковані під системний додаток. Ці типи шкідливих програм часто працюють тихо у фоновому режимі, розряджаючи вашу батарею або мобільні дані. Ви можете не помічати їх протягом кількох днів або навіть тижнів.

Слідкуйте за попереджувальними знаками, як-от перегрів, несподіване використання даних, затримки продуктивності або дивні повідомлення.

Міф: скидання налаштувань телефону до заводських видаляє всі програми-шкідники

Факт: Просунуте шкідливе ПЗ може протистояти скиданню налаштувань.

У багатьох випадках скидання налаштувань до заводських видалить шкідливе ПЗ з вашого телефону. Однак просунуте шкідливе ПЗ може зберігатися, особливо якщо встановлене в системному розділі або попередньо завантажене на пристрій шкідливим постачальником. Деякі загрози можуть пережити скидання налаштувань або перевстановити себе через прихований дроппер.

Скидання налаштувань не гарантує виправлення. Якщо ваш телефон залишається скомпрометованим, вам може знадобитися перепрошивка.

Смартфон у руках Фото: unsplash.com

Міф: телефони з root-доступом завжди перебувають під загрозою

Факт: Ви можете захистити свій телефон з root-доступом, дотримуючись правильних запобіжних заходів.

Отримання root-доступу на вашому телефоні обходить деякі вбудовані функції безпеки. Але це не означає, що ваш пристрій автоматично скомпрометовано. Ви все одно можете захистити свої пристрої з root-доступом, обмеживши root-доступ, використовуючи брандмауери та обмеживши дозволи. Отримання root-доступу розширює як ризики, так і ваш контроль.

Міф: VPN захистять від усіх шкідливих програм

Факт: VPN не замінює антивірус.

VPN чудово підходять для шифрування інтернет-трафіку і приховування IP-адреси, але вони не забезпечують комплексного захисту від шкідливих програм. Хоча багато постачальників VPN пропонують фільтри "шкідників", їхні можливості обмежені.

VPN — це інструмент конфіденційності, а не заміна антивірусу. Ви можете використовувати їх як частину свого набору інструментів безпеки, але вони не повинні бути вашим єдиним захистом.

Міф: Google Play Protect — гарантія захисту від усього

Факт: Play Protect не є абсолютно надійним.

Google Play Protect — це цінний вбудований захисний механізм. Він сканує додатки на наявність шкідливого ПЗ до і після встановлення та регулярно перевіряє підозрілу поведінку. Однак у нього є обмеження. Він може не виявляти складні загрози, особливо ті, які мають відкладену активацію або зашифровані корисні навантаження.

Раніше Фокус писав, що на смартфонах Android було виявлено нове шкідливе ПЗ, яке виводить гроші через NFC. Зазначимо, що мовою шкідливої програми була китайська.

Нагадаємо також, що оновлення ОС Android 16 офіційно заплановано на другу половину нинішнього року (зокрема, найімовірнішою датою називають червень 2025-го). Що стосується першої бета-версії, то її було представлено в січні цього року.