Нові корисні функції, які стануть у пригоді у відпустці: які смартфони їх отримають

Компанія Apple покаже свої нові розробки на Всесвітній конференції розробників (WWDC). Захід відбудеться вже сьогодні, і там очікують новинки, які стануть у пригоді користувачам на сезон літніх відпусток.

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Про це пише The Sun.

Безкоштовні оновлення торкнуться iPhone, iPad, AirPods, MacBook і Apple Watch. Їхні власники отримають можливість перекладати іноземні мови в режимі реального часу за допомогою навушників, комбінувати кілька емодзі та розблокувати додатковий час роботи батареї.

Новий дизайн

Перша зміна, на яку ви одразу звернете увагу, — це абсолютно новий вигляд значків додатків.

Скріншот Фото: Apple

Apple зважилася змінити дизайн свого пристрою вперше за понад 10 років: iOS 7 з більш яскравим, ніж раніше, дизайном значків компанія випустила ще 2013 року.

Припускають, що Apple збирається перейти на новий зовнішній вигляд, заснований на гарнітурі "просторових обчислень" Apple Vision Pro. Значки додатків на цих окулярах віртуальної реальності мають більш прозорий вигляд і круглу рамку.

Оновлення самих додатків

Очікується, що наймасштабніші зміни відбудуться в трьох додатках: "Телефон", "Камера" і браузер Safari.

"Телефон" — один із найвідоміших стандартних додатків Apple. Там планується об'єднати в одному вікні вкладки "Вибране", "Нещодавні" і "Голосова пошта".

Safari. отримає новий стильний вигляд (з "глянцевим рядком URL").

"Камера" — ще один популярний застосунок Apple — стане ще кращою, до того ж вона вже і так підтримує безліч хороших опцій — Slow-Mo, Spatial Video, Portrait, Portrait Selfie, Cinematic Video і так далі.

Нова назва

За логікою, наступне оновлення мало б називатися iOS 19.

Але буде інакше — Apple хоче поміняти назви всіх своїх основних програмних продуктів відповідно до років.

Тому iOS 19 називатиметься iOS 26. Це пов'язано з тим, що вона, найімовірніше, вийде у вересні і триватиме цілий рік — тож більша частина її життєвого циклу припаде якраз на 2026-й.

За таким же принципом iPadOS 19 стане iPadOS 26, а macOS 16 називатиметься macOS26. Це стосується й інших гаджетів — tvOS 19, watchOS 12 і visionOS 3, які називатимуться "26".

Покращені "Повідомлення"

Тут новації виявляться добре знайомими тим, хто користується додатком WhatsApp.

По-перше, буде можливість надсилати опитування, тобто ви можете запитати своїх друзів про варіанти ресторанів або попросити членів сім'ї проголосувати за наступне місце для відпустки.

По-друге, з'явиться можливість змінювати фон чату.

Революційний додаток

Ще Apple імовірно працює над абсолютно новим додатком під назвою "Ігри". Планується, що це буде портал для всіх ігрових додатків на iPhone, — тобто, він працюватиме як App Store, а також як точка доступу до Apple Arcade (преміум-ігри, доступні за щомісячну абонентську плату).

У новому застосунку будуть вкладки "Головна", "Аркада", "Граємо разом", "Бібліотека" і "Пошук".

Нова система — новий ШІ

Apple готується представити і кілька нових функцій штучного інтелекту. Головна з них — функція, яка дасть змогу власникам Apple AirPods перекладати іноземні мови в режимі реального часу. До слова, це дуже корисна опція для тих, хто планує подорожувати у відпустці.

Також може з'явитися функція оптимізації батареї на базі штучного інтелекту. Вона проаналізує поведінку вашого телефону, а потім автоматично внесе корективи, щоб продовжити термін служби акумулятора.

Нагадаємо також, що восени цього року Apple має представити свій новий смартфон iPhone 17 Air. Він уже вражає дизайном — обіцяють, що це буде найтонший гаджет в історії компанії. Щоправда, ходять чутки, що батарея у нового iPhone буде доволі слабка, і що через це смартфон доведеться випускати з окремим чохлом із вбудованим зовнішнім акумулятором.

Ще додамо, що інше важливе оновлення — ОС Android 16 — офіційно заплановано на другу половину нинішнього року (зокрема, найімовірнішою датою називають червень 2025-го). Щодо першої бета-версії, то її було представлено в січні цього року.