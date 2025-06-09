Смартфон може бути небезпечним: обов'язково дотримуйтесь цього правила, якщо ви в літаку

Авіакомпанії закликають використовувати в літаках так званий "Режим польоту", який відключає стільниковий зв'язок, а також Bluetooth і Wi-Fi.

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Як зазначає Stacker, під час польотів не рекомендується телефонувати мобільним телефоном через те, що сигнали телефону взаємодіють з електронікою літака. Однак далеко не всі пасажири дотримуються цього правила.

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Так, за даними опитування, проведеного в 2017 році компанією Allianz Global Assistance, 2 з 5 осіб повідомляють, що залишають стільниковий зв'язок увімкненим під час польоту. При цьому немає доказів того, що перешкоди від сигналу мобільного телефону коли-небудь стали причиною аварії.

"Але все ж краще прислухатися до рекомендацій авіакомпанії щодо використання мобільного телефону в польоті", — підсумували автори.

Навіщо потрібен "Режим польоту"

"Режим польоту" вимикає мобільний зв'язок, Wi-Fi, Bluetooth і GPS, даючи змогу використовувати додатки, які не потребують під'єднання до інтернету, наприклад, переглядати фотографії, слухати музику або читати книги. Він зазвичай активується через меню налаштувань пристрою або за допомогою спеціальних іконок на екрані.

"Режим польоту" може бути корисним для таких цілей:

запобігання перешкодам у роботі бортових систем літака;

збільшення часу роботи телефону без підзарядки;

обмеження повідомлень для зосередження на конкретному завданні;

у деяких випадках, наприклад, під час роботи з конфіденційними даними, він може підвищити безпеку.

"Режим польоту" в літаку: що говорить пілот

За словами пілота і льотного інструктора Гері Кокса, неввімкнений авіарежим не призведе до катастрофи, але може спричинити радіоперешкоди. Це не торкнеться бортових приладів, проте може спотворити звук у гарнітурах пілотів — особливо в моменти, коли зв'язок із диспетчером критичний, наприклад, під час зльоту або посадки.

"Це не кінець світу, але досить дратівливо", — зізнався він.

Нагадаємо, зарядка смартфона безпосередньо від USB-порту в аеропорту або іншому громадському місці може призвести до зараження гаджета шкідливим ПЗ.