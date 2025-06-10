Не робіть цю помилку у відпустці: хакери легко крадуть дані картки через смартфон

Шахраї обчищають банківські рахунки, а також перехоплюють особисті текстові повідомлення, використовуючи громадські мережі Wi-Fi. Ця загроза особливо актуальна під час подорожей.

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Компанія з кібербезпеки McAfee попереджає, що хакери можуть легко перехоплювати дані, що передаються через загальнодоступний Wi-Fi, включно з обліковими даними для входу, інформацією про кредитні картки та особистими повідомленнями.

Зважаючи на це, не рекомендується входити у свої акаунти або проводити фінансові транзакції під час підключення до громадського Wi-Fi. У таких випадках експерти радять використовувати VPN для шифрування свого інтернет-з'єднання.

Підключення до громадських Wi-Fi: що дає VPN

Як пояснюють експерти, коли ви вмикаєте додаток VPN, ваш пристрій встановлює безпечне з'єднання з VPN-сервером, який надійно маршрутизує інтернет-трафік. Це зберігає вашу онлайн-активність конфіденційною в будь-якій мережі, захищаючи її від сторонніх очей.

Поки ви використовуєте VPN, ви можете переглядати вебсторінки і здійснювати банківські операції з упевненістю в тому, що ваші паролі, облікові дані та фінансова інформація в безпеці. Якщо зловмисники спробують перехопити ваш вебтрафік, вони побачать тільки спотворений контент.

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Перевірка "Я не робот" може заразити гаджет шкідливим ПЗ: як розпізнати загрозу

"Ідеальний випадок для використання VPN — це коли ви використовуєте публічний Wi-Fi в аеропорту, кафе, готелі або практично в будь-якому місці, де пропонується "безкоштовний Wi-Fi", — наголосили в McAfee.

За даними компанії, тільки 39% інтернет-користувачів в усьому світі розуміють, що загальнодоступний Wi-Fi небезпечний, проте деякі люди продовжують здійснювати банківські операції, робити покупки і виконувати інші конфіденційні дії, незважаючи на усвідомлені ризики.

Нагадаємо, зарядка смартфона від USB-порту в громадському місці може призвести до зараження гаджета шкідливим ПЗ.

Фокус також писав про те, чому авіакомпанії закликають використовувати в літаках "Режим польоту", який відключає стільниковий зв'язок, Bluetooth і Wi-Fi.