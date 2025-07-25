Серьезная угроза на курорте ЕС: туристам подмешивают запрещенные вещества в напитки и еду

Посетителям популярного курорта рекомендуют внимательно следить за напитками в определенных местах. Хотя на Мальте в целом меньше угроз безопасности, чем в других странах, Министерство иностранных дел Великобритании отмечает: "ни одна поездка не может быть гарантированно безопасной".

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Существенная опасность для туристов на Мальте заключается в возможности добавления наркотических веществ в пищу и напитки. Указано, что на территории Пачивилл (Paceville) зафиксированы случаи употребления препарата в некоторых барах и мужских клубах, пишет Express.

Paceville — самый популярный район ночной жизни Мальты, где сосредоточено большое количество заведений с напитками и клубов, в том числе для туристов. Однако такая активность создает больше возможностей для преступников.

В советах МИД Британии указано: "В некоторых барах и джентльменских клубах в районе Paceville преступники взрывали людей (drugged), заставляли тратить крупные суммы или нападали на них".

Посетителей района советуют быть чрезвычайно осторожными при заказе напитков — не оставлять их без присмотра и проверять счет, чтобы избежать переплат.

В случае медицинской чрезвычайной ситуации — включая подозрение на подоплеку наркотиков — следует звонить по номеру 112, который соединяет со всеми службами спасения Мальты: скорая помощь, полиция, пожарные.

Если случилось медицинское событие за границей, важно сообщить своему туроператору и страховой компании. Они помогут с дальнейшими действиями и консультацией.

Наркотики на Мальте

Относительно законов о наркотиках: туристам следует помнить, что любые нарушения связанные с незаконными веществами могут привести к серьезным последствиям. Хотя в 2021 году Мальта легализовала домашнюю культивацию и личное использование каннабиса, потребление в общественных местах строго запрещено. Только жители Мальты имеют право иметь до 7 г каннабиса для личного использования дома.

Напомним, мошенники в популярных туристических местах часто используют простые, но эффективные психологические трюки, чтобы выманить деньги у путешественников. Навязчивые "подарки", гадания или неожиданные "услуги" могут оказаться классическими аферами, на которые легко попасть, потеряв бдительность.

Фокус также писал, что на Мальте вас могут арестовать за загар топлес на пляжах.