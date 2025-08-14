Туристам на заметку: определены самые безопасные города Европы для посещения — куда можно смело ехать на отдых

Во время путешествий люди всегда учитывают туристическую привлекательность уголка мира, куда они планируют поехать, однако одним из важнейших критериев является безопасность локации. Эксперты составили рейтинг самых безопасных городов Европы, куда можно смело ехать на отдых.

При формировании рейтинга специалисты учитывали текущий уровень преступности в городах, а также смотрели на то, насколько она выросла за последние пять лет. Список обнародовало издание Express со ссылкой на анализ туристической компании Riviera Travel.

Самый безопасный город — в Хорватии

Pexels | хорватский город Дубровник

Первое место рейтинга занял город Дубровник, портовый населенный пункт на адриатическом побережье Далмации, на юге Хорватии. Общий балл безопасности — 44,14.

По шкале Numbeo Дубровник получил 8,76 балла за уровень преступности, который эксперты расценивают как "очень низкий". Еще 35,38 балла поставили городу за показатель роста преступности на протяжении последних нескольких лет, что также считается низким.

Кроме безопасности, туристам советуют сюда ехать из-за живописных пейзажей и исторических достопримечательностей. Древний город называют настоящей "жемчужиной" Адриатики.

На втором месте — Эстония

Unsplash | второе место рейтинга безопасности заняла столица Эстонии Фото: Unsplash

Эстония оказалась на второй строчке рейтинга, а именно — столица страны, город Таллинн. Ему эксперты присудили оценку 55,81.

Кроме безопасности города, Таллинн — живописный уголок Эстонии, который заслуживает внимания путешественников. Это самый большой город и главный порт страны, расположенный на берегу Финского залива. Таллинн является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, как и хорватский Дубровник.

На третьем месте — Польша

Варшава оказалась на третьем месте рейтинга безопасных городов Европы

Третье место рейтинга заняла столица Польши — Варшава. Эксперты присудили городу оценку 60,19 балла, поскольку на протяжении последних пяти лет здесь зафиксирован умеренный рост уровня преступности. При этом текущий уровень преступности в Варшаве оценивается как "очень низкий".

Далее в рейтинге безопасных мест Европы оказались следующие города:

Прага (Чехия) с оценкой 60,88 балла;

Краков (Польша) с оценкой 64,31 балла;

Амстердам (Нидерланды) с оценкой 71,09 балла;

Мюнхен (Германия) с оценкой 73,74 балла.

Однако, стоит отметить, что оценки экспертов не означают, что в перечисленных городах нету угроз. Так, польское издание the warsaw в 2023 году выпустило исследование, которое показывает, что в Варшаве ежедневно происходит 135 преступлений. При этом наиболее опасным районом в польской столице считается Śródmieście.

