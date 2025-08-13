Притворяются туристами и готовят бородинский хлеб с углем: россиянки рассказали об отдыхе на курорте в КНДР

Две россиянки, 52-летняя Наталья Фишер и 22-летняя Дарья Полищук, в конце июля посетили курорт Вонсан-Калма в Северной Корее, расположенный на берегу Японского моря. Там их встретили приветливо и старались угодить вкусам россиян, но предупреждали, что любой неосторожный шаг может оборвать хорошие отношения. При этом тотальный контроль стал частью отдыха.

Российские туристки увидели рекламу курорта Вонсан-Калма и признались, что никогда не могли подумать, что это в Северной Корее, ведь на фотографиях это место может конкурировать с европейскими местами для отдыха. Но привлекательная картинка оказалась совсем другой в реальности, рассказало издание The Telepraph.

"Все местные жители казались такими счастливыми. Они ходили, улыбались, махали нам рукой, снимали нас на видео, здоровались, и в целом настроение в отношении туристов было таким позитивным", — рассказала Наталья Фишер.

Ее слова ставят под сомнение рассказы корреспондента российского издания "Коммерсант" Анастасии Домбицкой, которая путешествовала на курорт в КНДР вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в середине июля. Она ставит под сомнение то, что эти приветливые люди — северокорейские туристы, поскольку они прекрасно владели русским языком.

Домбицкая заметила, что улицы были практически безлюдными, а те люди, которые там находились, повторяли одни и те же действия в течение длительного времени. Так, одна пара непрерывно в течение дня играла в бильярд.

"Эта пара даже не получила худшую роль — остальным пришлось изображать отдыхающих просто под палящим солнцем", — рассказала корреспондентка.

Также она заметила, как один велосипедист постоянно ездил вверх-вниз, а мужчина на веранде одного из домов пил стакан пива, который продолжал оставаться полным.

В целом мегакурорт лидера КНДР Ким Чен Ына пока, похоже, не оправдал его надежд. Северокорейцы надеялись привлечь около миллиона посетителей, но россиянка Дарья Полищук призналась, что увидела таких всего около 50.

Постоянный контроль и отношение к русским, как к "братьям"

Фотография с отдыха в КНДР россиянки Натальи Фишер

Полищук рассказала, что экскурсоводы были очень приветливыми к российским гостям. Они пытались сделать все возможное, чтобы удовлетворить вкусы россиян, однако некоторые ситуации стали комичными из-за трудностей перевода.

"Им, видимо, сказали, что русские любят черный хлеб, но они, вероятно, не совсем понимают, что такое черный хлеб. Они взяли этот хлеб, смешали его с активированным углем и в результате получили хлеб, который был буквально черным", — призналась россиянка.

Российских туристов постоянно сопровождали во время тура, как только они выходили за пределы номеров в отеле. Также им не позволяли разговаривать с местными жителями и заставили платить за доступ к интернету с ограниченным доступом.

В общем одна из россиянок пришла к выводу, что КНДР — это воплощение СССР.

"Это действительно напоминает Советский Союз. Вы должны понимать, что в Корее до сих пор существует культ личности. Перед всеми этими статуями, перед портретами лидеров местные жители кланяются, относясь к ним с большим уважением", — отметила она.

Культ личности россиянки почувствовали буквально на себе: когда они с группой фотографировались на фоне статуи или изображения Ким Чен Ына, лидер должен был быть полностью видимым. Если какая-то часть кадра была обрезанной, их заставляли удалять фотографии и делать заново.

