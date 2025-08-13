Вдають туристів і готують бородинський хліб з вугіллям: росіянки розповіли про відпочинок на курорті у КНДР

Дві росіянки, 52-річна Наталія Фішер та 22-річна Дарія Поліщук, наприкінці липня відвідали курорт Вонсан-Калма у Північній Кореї, розташований на березі Японського моря. Там їх зустріли привітно й намагалися догодити смакам росіян, але попереджали, що будь-який необережний крок може обірвати хороші стосунки. При цьому тотальний контроль став частиною відпочинку.

Російські туристки побачили рекламу курорту Вонсан-Калма й зізналися, що ніколи не могли подумати, що це у Північній Кореї, адже на фотографіях це місце може конкурувати з європейськими місцями для відпочинку. Але приваблива картинка виявилася зовсім іншою у реальності, розповіло видання The Telepraph.

"Усі місцеві жителі здавалися такими щасливими. Вони ходили, посміхалися, махали нам рукою, знімали нас на відео, віталися, і загалом настрій щодо туристів був таким позитивним", — розповіла Наталія Фішер.

Її слова ставлять під сумнів розповіді кореспондентки російського видання "Комерсант" Анастасії Домбіцької, яка подорожувала до курорту у КНДР разом із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у середині липня. Вона ставить під сумнів те, що ці привітні люди — північнокорейські туристи, оскільки вони чудово володіли російською мовою.

Домбіцька помітила, що вулиці були практично безлюдними, а ті люди, що там перебували, повторювали одні і ті ж самі дії упродовж тривалого часу. Так, одна пара безперервно упродовж дня грала у більярд.

"Ця пара навіть не отримала найгіршу роль — іншим довелося зображати відпочивальників просто під палючим сонцем", — розповіла кореспондентка.

Також вона помітила, як один велосипедист постійно їздив вгору-вниз, а чоловік на веранді одного з будинків пив склянку пива, яка продовжувала залишатися повною.

Загалом мегакурорт лідера КНДР Кім Чен Ина наразі, схоже, не виправдав його сподівань. Північнокорейці сподівалися залучити близько мільйона відвідувачів, але росіянка Дарія Поліщук зізналася, що побачила таких всього близько 50.

Постійний контроль і ставлення до росіян, мов до "братів"

Фотографія з відпочинку у КНДР росіянки Наталії Фішер

Поліщук розповіла, що екскурсоводи були дуже привітними до російських гостей. Вони намагалися зробити все можливе, аби задовольнити смаки росіян, однак деякі ситуації стали комічними через труднощі перекладу.

"Їм, мабуть, сказали, що росіяни люблять чорний хліб, але вони, ймовірно, не зовсім розуміють, що таке чорний хліб. Вони взяли цей хліб, змішали його з активованим вугіллям і в результаті отримали хліб, який був буквально чорним", — зізналася росіянка.

Російських туристів постійно супроводжували під час туру, як тільки вони виходили за межі номерів у готелі. Також їм не дозволяли розмовляти з місцевими мешканцями та змусили платити за доступ до інтернету з обмеженим доступом.

Загалом одна із росіянок дійшла до висновку, що КНДР — це втілення СРСР.

"Це справді нагадує Радянський Союз. Ви повинні розуміти, що в Кореї досі існує культ особистості. Перед усіма цими статуями, перед портретами лідерів місцеві жителі кланяються, ставлячись до них з великою повагою", — зазначила вона.

Культ особистості росіянки відчули буквально на собі: коли вони з групою фотографувалися на фоні статуї чи зображення Кім Чен Ина, лідер мав бути повністю видимим. Якщо якась частина кадру була обрізаною, їх змушували видаляти фотографії та робити наново.

