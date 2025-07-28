Росіяни першими приїхали на курорт у КНДР: їхні відгуки цікавіші, ніж сам відпочинок (фото)

Північна Корея відкрила свій перший пляжний курорт для іноземних туристів. Перші відвідувачі повідомляють про постійне стеження, ймовірне прослуховування телефонів та суворий контроль під час відпочинку.

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Новозбудований курорт Вонсан-Калма на березі Японського моря прийняв перших 13 російських туристів. Нову локацію для відпочинку з величезним штучним пляжем із білим піском, розташовану на місці колишнього полігону для випробувань ракет, особисто відкривав диктатор Кім Чен Ин. Там може розміститися до 20 тисяч відпочивальників, пише видання The Sun.

Постійний супровід та контроль

Російська блогерка Дар'я Зубкова, ветеринарка, розповіла про особливості перебування на курорті, де туристів супроводжують буквально всюди. "Вас супроводжують скрізь… Навіть на пляжі хтось ходив з нами", — розповіла Дар'я у своєму блозі.

Дар'я Зубкова в КНДР Фото: East2West

Вона пояснила, що це подається як "мила турбота" про гостей, а не як стеження: "Вони ходять з вами. Якщо хочете, будуть спілкуватися, якщо ні — просто йдуть позаду".

За словами блогерки, ці люди "турбуються про те, щоб вони не заблукали або щось подібне".

Підозри щодо прослуховування

Дар'я також поділилася думками про можливе прослуховування.

"Чого багато людей бояться — це якесь прослуховування. Найімовірніше, я думаю, що все це, мабуть, є, але ми просто не боялися, бо нам нема чого сказати такого, за що б нас сварили".

Росіянка в КНДР Фото: East2West

Туристам повідомили, що надсилання електронних листів коштує близько 92 грн за кожен, а туроператор застеріг, що таємна поліція матиме можливість стежити за всіма їхніми повідомленнями.

"Зверніть увагу, що електронний лист буде надісланий з поштової скриньки готелю, а не вашої. Так легше знайти відповідь, адресовану вам, рекомендуємо вказати номер вашої кімнати в темі листа", — попередили туристів.

Логістичні труднощі та несподіванки

Подорож до курорту виявилася повною несподіванок. Спочатку групу з 13 осіб мала доставити літаком з Пхеньяна до Вонсана, але рейс раптово скасували й організували поїзд. "Цілий поїзд лише для 13 людей — це просто немислимо, — зазначила Дар'я. — Він був новий, дуже комфортний, з кондиціонером".

Подорож до курорту виявилася повною несподіванок Фото: East2West

Під час поїздки туристи могли спостерігати за життям країни: "Я бачила села з вікон поїзда… Люди працюють на полях, не дуже багаті люди".

Інша туристка Людмила також поділилася своїми враженнями: "Мені навіть було цікаво їхати поїздом, тому що вперше побачила, що гори, які вони малюють на своїх картинах, справді існують".

Умови проживання та харчування

Після прибуття туристи виявили, що їхній готель зайняли чиновники та журналісти, які супроводжували міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Групу довелось переселяти в інший заклад.

Росіяни поділились кадрами з відпочинку Фото: East2West

Туристів також попередили заздалегідь: "Рекомендуємо брати з собою чай, каву, цукор! Фрукти не подають". Однак Дар'я відзначила й позитивні моменти: "Було багато видів м'яса, качка, кролик, різні види риби. Вони справді намагалися нам догодити".

Вартість відпочинку

Базова вартість туру для росіян становить близько 76 тисяч в перерахунку на наші гроші, причому майже всю суму потрібно платити готівкою.

"Нам все подобається. Море тепле, пляж чистий, вони підтримують порядок. Територія доглянута. Їжа дуже смачна, її можна їсти", — розповідає про свій досвід туристка Павла Гамбал.

До слова, відкриття курорту відбувається на тлі поглиблення військового співробітництва між Північною Кореєю та Росією.

Кім Чен Ин особисто відкривав курорт Фото: East2West

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У КНДР зняли рекламу для туристів за участі росіян. Люди пишуть у коментарях, що не бачили нічого смішнішого.

У Північній Кореї офіційно відкривається курорт Вонсан-Кальма, що на східному узбережжі. Влада країни позиціює його як "початок нової ери" в туристичній індустрії.

У найбільшій диктатурі світу навіть є свої блогери, зокрема Сонг А — дівчинка, яка показувала життя в тоталітарній державі, проте її сторінку вже заблокували. Втім, судячи з усього, це донька північнокорейських високопосадовців.