Россияне первыми приехали на курорт в КНДР: их отзывы интереснее, чем сам отдых (фото)

Северная Корея открыла свой первый пляжный курорт для иностранных туристов. Первые посетители сообщают о постоянной слежке, вероятном прослушивании телефонов и строгом контроле во время отдыха.

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Новопостроенный курорт Вонсан-Калма на берегу Японского моря принял первых 13 российских туристов. Новую локацию для отдыха с огромным искусственным пляжем с белым песком, расположенную на месте бывшего полигона для испытаний ракет, лично открывал диктатор Ким Чен Ын. Там может разместиться до 20 тысяч отдыхающих, пишет издание The Sun.

Постоянное сопровождение и контроль

Российская блогерша Дарья Зубкова, ветеринарша, рассказала об особенностях пребывания на курорте, где туристов сопровождают буквально везде. "Вас сопровождают везде... Даже на пляже кто-то ходил с нами", — рассказала Дарья в своем блоге.

Дарья Зубкова в КНДР Фото: East2West

Она объяснила, что это подается как "милая забота" о гостях, а не как слежка: "Они ходят с вами. Если хотите, будут общаться, если нет — просто идут позади".

По словам блогерши, эти люди "беспокоятся о том, чтобы они не заблудились или что-то подобное".

Подозрения о прослушке

Дарья также поделилась мыслями о возможном прослушивании.

"Чего многие люди боятся — это какое-то прослушивание. Скорее всего, я думаю, что все это, пожалуй, есть, но мы просто не боялись, потому что нам нечего сказать такого, за что бы нас ругали".

Россиянка в КНДР Фото: East2West

Туристам сообщили, что отправка электронных писем стоит около 92 грн за каждое, а туроператор предостерег, что тайная полиция будет иметь возможность следить за всеми их сообщениями.

"Обратите внимание, что электронное письмо будет отправлено с почтового ящика отеля, а не вашего. Так легче найти ответ, адресованный вам, рекомендуем указать номер вашей комнаты в теме письма", — предупредили туристов.

Логистические трудности и неожиданности

Путешествие на курорт оказалось полным неожиданностей. Сначала группу из 13 человек должны были доставить самолетом из Пхеньяна в Вонсан, но рейс внезапно отменили и организовали поезд. "Целый поезд только для 13 человек — это просто немыслимо, — отметила Дарья. — Он был новый, очень комфортный, с кондиционером".

Путешествие на курорт оказалось полным неожиданностей Фото: East2West

Во время поездки туристы могли наблюдать за жизнью страны: "Я видела деревни из окон поезда... Люди работают на полях, не очень богатые люди".

Другая туристка Людмила также поделилась своими впечатлениями: "Мне даже было интересно ехать поездом, потому что впервые увидела, что горы, которые они рисуют на своих картинах, действительно существуют".

Условия проживания и питания

По прибытии туристы обнаружили, что их отель заняли чиновники и журналисты, которые сопровождали министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Группу пришлось переселять в другое заведение.

Россияне поделились кадрами с отдыха Фото: East2West

Туристов также предупредили: "Рекомендуем брать с собой чай, кофе, сахар! Фрукты не подают". Однако Дарья отметила и положительные моменты: "Было много видов мяса, утка, кролик, разные виды рыбы. Они действительно старались нам угодить".

Стоимость отдыха

Базовая стоимость тура для россиян составляет около 76 тысяч в пересчете на наши деньги, причем почти всю сумму нужно платить наличными.

"Нам все нравится. Море теплое, пляж чистый, они поддерживают порядок. Территория ухоженная, еда очень вкусная, ее можно есть", — рассказывает о своем опыте туристка Павла Гамбал.

К слову, открытие курорта происходит на фоне углубления военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией.

Ким Чен Ын лично открывал курорт Фото: East2West

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В КНДР сняли рекламу для туристов с участием россиян. Люди пишут в комментариях, что не видели ничего смешнее.

В Северной Корее официально открывается курорт Вонсан-Кальма, что на восточном побережье. Власти страны позиционируют его как "начало новой эры" в туристической индустрии.

В самой большой диктатуре мира даже есть свои блогеры, в частности Сонг А — девочка, которая показывала жизнь в тоталитарном государстве, однако ее страницу уже заблокировали. Впрочем, судя по всему, это дочь северокорейских чиновников.