Россияне первыми приехали на курорт в КНДР: их отзывы интереснее, чем сам отдых (фото)
Северная Корея открыла свой первый пляжный курорт для иностранных туристов. Первые посетители сообщают о постоянной слежке, вероятном прослушивании телефонов и строгом контроле во время отдыха.
Новопостроенный курорт Вонсан-Калма на берегу Японского моря принял первых 13 российских туристов. Новую локацию для отдыха с огромным искусственным пляжем с белым песком, расположенную на месте бывшего полигона для испытаний ракет, лично открывал диктатор Ким Чен Ын. Там может разместиться до 20 тысяч отдыхающих, пишет издание The Sun.
Постоянное сопровождение и контроль
Российская блогерша Дарья Зубкова, ветеринарша, рассказала об особенностях пребывания на курорте, где туристов сопровождают буквально везде. "Вас сопровождают везде... Даже на пляже кто-то ходил с нами", — рассказала Дарья в своем блоге.
Она объяснила, что это подается как "милая забота" о гостях, а не как слежка: "Они ходят с вами. Если хотите, будут общаться, если нет — просто идут позади".
По словам блогерши, эти люди "беспокоятся о том, чтобы они не заблудились или что-то подобное".
Подозрения о прослушке
Дарья также поделилась мыслями о возможном прослушивании.
"Чего многие люди боятся — это какое-то прослушивание. Скорее всего, я думаю, что все это, пожалуй, есть, но мы просто не боялись, потому что нам нечего сказать такого, за что бы нас ругали".
Туристам сообщили, что отправка электронных писем стоит около 92 грн за каждое, а туроператор предостерег, что тайная полиция будет иметь возможность следить за всеми их сообщениями.
"Обратите внимание, что электронное письмо будет отправлено с почтового ящика отеля, а не вашего. Так легче найти ответ, адресованный вам, рекомендуем указать номер вашей комнаты в теме письма", — предупредили туристов.
Логистические трудности и неожиданности
Путешествие на курорт оказалось полным неожиданностей. Сначала группу из 13 человек должны были доставить самолетом из Пхеньяна в Вонсан, но рейс внезапно отменили и организовали поезд. "Целый поезд только для 13 человек — это просто немыслимо, — отметила Дарья. — Он был новый, очень комфортный, с кондиционером".
Во время поездки туристы могли наблюдать за жизнью страны: "Я видела деревни из окон поезда... Люди работают на полях, не очень богатые люди".
Другая туристка Людмила также поделилась своими впечатлениями: "Мне даже было интересно ехать поездом, потому что впервые увидела, что горы, которые они рисуют на своих картинах, действительно существуют".
Условия проживания и питания
По прибытии туристы обнаружили, что их отель заняли чиновники и журналисты, которые сопровождали министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Группу пришлось переселять в другое заведение.
Туристов также предупредили: "Рекомендуем брать с собой чай, кофе, сахар! Фрукты не подают". Однако Дарья отметила и положительные моменты: "Было много видов мяса, утка, кролик, разные виды рыбы. Они действительно старались нам угодить".
Стоимость отдыха
Базовая стоимость тура для россиян составляет около 76 тысяч в пересчете на наши деньги, причем почти всю сумму нужно платить наличными.
"Нам все нравится. Море теплое, пляж чистый, они поддерживают порядок. Территория ухоженная, еда очень вкусная, ее можно есть", — рассказывает о своем опыте туристка Павла Гамбал.
К слову, открытие курорта происходит на фоне углубления военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- В КНДР сняли рекламу для туристов с участием россиян. Люди пишут в комментариях, что не видели ничего смешнее.
- В Северной Корее официально открывается курорт Вонсан-Кальма, что на восточном побережье. Власти страны позиционируют его как "начало новой эры" в туристической индустрии.
В самой большой диктатуре мира даже есть свои блогеры, в частности Сонг А — девочка, которая показывала жизнь в тоталитарном государстве, однако ее страницу уже заблокировали. Впрочем, судя по всему, это дочь северокорейских чиновников.