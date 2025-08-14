Туристам на замітку: визначено найбезпечніші міста Європи для відвідування — куди можна сміливо їхати на відпочинок

Під час подорожей люди завжди зважають на туристичну привабливість куточка світу, куди вони планують поїхати, однак одним з найважливіших критеріїв є безпечність локації. Експерти склали рейтинг найбезпечніших міст Європи, куди можна сміливо їхати на відпочинок.

При формуванні рейтингу фахівці враховували поточний рівень злочинності у містах, а також дивилися на те, наскільки вона зросла упродовж останніх п'яти років. Список оприлюднило видання Express з посиланням на аналіз туристичної компанії Riviera Travel.

Найбезпечніше місто — у Хорватії

Pexels | хорватське місто Дубровник

Перше місце рейтингу посіло місто Дубровник, портовий населений пункт на адріатичному узбережжі Далмації, на півдні Хорватії. Загальний бал безпеки — 44,14.

За шкалою Numbeo Дубровник отримав 8,76 бала за рівень злочинності, який експерти розцінюють як "дуже низький". Ще 35,38 бала поставили місту за показник зростання злочинності упродовж останніх кількох років, що також вважається низьким.

Окрім безпеки, туристам радять сюди їхати через мальовничі краєвиди та історичні пам'ятки. Давнє місто називають справжньою "перлиною" Адріатики.

На другому місті — Естонія

Unsplash | друге місце рейтингу безпеки посіла столиця Естонії Фото: Unsplash

Естонія опинилася на другій сходинці рейтингу, а саме — столиця країни, місто Таллінн. Йому експерти присудили оцінку 55,81.

Окрім безпечності міста, Таллінн — мальовничий куточок Естонії, який заслуговує на увагу мандрівників. Це найбільше місто та головний порт країни, розташований на березі Фінської затоки. Таллінн є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як і хорватський Дубровник.

На третьому місці — Польща

Варшава опинилася на третьому місці рейтингу безпечних міст Європи

Третє місце рейтингу посіла столиця Польщі — Варшава. Експерти присудили місту оцінку 60,19 бала, оскільки упродовж останніх п'яти років тут зафіксовано помірне зростання рівня злочинності. При цьому поточний рівень злочинності у Варшаві оцінюється як "дуже низький".

Далі у рейтингу безпечних місць Європи опинилися наступні міста:

Прага (Чехія) з оцінкою 60,88 бала;

Краків (Польща) з оцінкою 64,31 бала;

Амстердам (Нідерланди) з оцінкою 71,09 бала;

Мюнхен (Німеччина) з оцінкою 73,74 бала.

Однак, варто зазначити, що оцінки експертів не означають, що у перелічених містах відчутні загрози. Так, польське видання the warsaw у 2023 році випустило дослідження, яке демонструє, що у Варшаві щодня відбувається 135 злочинів. При цьому найбільш небезпечним районом у польській столиці вважається Śródmieście.

