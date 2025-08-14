Обманули близько 12 тисяч молодят: у Данії розгорівся скандал довкола весільного туризму

Влада столиці Данії, міста Копенгаген, може зіткнутися з рахунком у десятки мільйонів крон через те, що місто незаконно стягувало оплату за весілля з близько 12 тисяч молодят упродовж семи років. Більшість пар, з яких брали кошти, були гостями у Данії з-за кордону й не мали постійного місця проживання в країні.

Загалом муніципалітет Копенгагена може бути змушений повернути до 23 мільйонів крон (близько 92 000 000 гривень) ошуканим парам, які одружувалися у столиці Данії упродовж останніх років. Про це розповіло видання The Guardian.

Така ситуація виникла через проведення весіль у стінах мерії у певний час і проведення весільних церемоній у визначених локаціях просто неба.

"Однак згідно з данським законодавством, муніципалітет має право стягувати збір лише в тому випадку, якщо пара попросила провести весілля за межами мерії", — повідомило видання.

Весільний туризм у Данії вважається однією з дуже прибуткових сфер бізнесу. Лише за 2024 рік у Копенгагені одружилися близько 5000 міжнародних пар, які витратили на це загалом близько 120 мільйонів крон, як свідчать дані Данської торгової палати.

"З багатьох причин ми дуже раді, що так багато іноземних пар обирають Копенгаген як місце, щоб скріпити своє кохання. Водночас ми не закриваємо очі на значний дохід, який ці гості приносять із собою — від усього, від готелів, ресторанів та аеропорту до місцевих фотографів, флористів та багатьох інших. Ми дуже сподіваємося, що рішення буде знайдено", — заявив директор торгової палати Ларс Рамме Нільсен.

Посадовець назвав ситуацію, яка склалася, "неприємною".

Скандал з весіллями у Данії: мешканці Копенгагена обурені

Місцеві політики відреагували по-різному на ситуацію, яка виникла довкола незаконного стягнення коштів з молодят. Деякі з них закликали внести зміни до законодавства, аби муніципалітет Копенгагена мав право стягувати кошти з усіх молодят, які не є громадянами Данії.

Нільс Педер Равн, член комітету Копенгагена з питань культури та дозвілля від Консервативної партії, висловив обурення через те, що платники податків, громадяни Данії, будуть змушені "оплачувати" ці рахунки зі своїх кишень.

"Я називаю це весільним скандалом, оскільки це означає, що платники податків Копенгагена тепер повинні повернути 23 мільйони крон приблизно 12 000 іноземним парам", — заявив чиновник.

Очільниця Копенгагена з питань культури та дозвілля Міа Найгорд, назвала практику, яка діяла з 2018 року, "прикрою і сумною".

"Як Копенгаген міг одночасно позиціонувати себе як місце для проведення весіль, я просто не розумію. Я не маю відповіді на це питання", — завила Найгорд.

Така практика зі стягненням коштів із закордонних молодят була виявлена лише у 2025 році, коли адміністрація міста переглянула фінансову та правову основу для весільного бюро через попит на весілля, який продовжував зростати.

