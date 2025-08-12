Чоловік вирішив "кинути" наречену просто біля вівтаря: причина потрапила на камеру (відео)

Під час весілля в Лас-Вегасі (США) співачка Ортал Едрі влаштувала музичний сюрприз, виконавши для чоловіка пісню Елвіса, однак під час цього наречений несподівано покинув церемонію.

Нетрадиційне весілля в Лас-Вегасі (США) обернулося вірусною сенсацією, коли наречений "покинув" вівтар просто під час серенади у виконанні своєї дружини. Відео, яке набрало понад 18,4 мільйона переглядів, було опубліковано в TikTok.

Співачка й авторка пісень Ортал Едрі вирішила зробити сюрприз чоловікові Шаміру Фінке, з яким вони разом уже 12 років, виконавши пісню Елвіса Преслі Can't Help Falling in Love у культовій вегаській каплиці. Однак замість романтичного моменту наречений зник, залишивши Едрі співати дуетом із "королем рок-н-ролу".

За словами Едрі, Шамір "випив зайвого" і вирішив змінити ракурс для зйомки, оскільки звик бути за камерою, а не в центрі уваги. Попри несподіваний поворот, пара стверджує, що момент залишився для них особливим.

Реакція в інтернеті виявилася неоднозначною: одні визнали вчинок милим, інші назвали спів на власному весіллі "дивною витівкою". Сам наречений зізнався, що був зворушений сюрпризом, хоч і відчував сильне хвилювання.

Весілля було сплановане всього за чотири дні, а для пари музика відіграє ключову роль: Шамір — музичний продюсер, а Ортал — професійна співачка.

"Ми глибоко розуміємо одне одного, і одне коротке відео не передасть усієї реальності", — зазначив наречений.

Згідно з даними weddings.vegas, тільки цього року в Лас-Вегасі відбулося понад 40 тисяч весіль, а 2024-го — понад 75 тисяч, що робить місто світовою столицею незвичайних церемоній.

