Мужчина решил "бросить" невесту прямо у алтаря: причина попала на камеру (видео)

Во время свадьбы в Лас-Вегасе (США) певица Ортал Эдри устроила музыкальный сюрприз, исполнив для мужа песню Элвиса, однаково время этого жених неожиданно покинул церемонию.

Нетрадиционная свадьба в Лас-Вегасе (США) обернулась вирусной сенсацией, когда жених "покинул" алтарь прямо во время серенады в исполнении своей супруги. Видео, набравшее более 18,4 миллиона просмотров, было опубликовано в TikTok.

Певица и автор песен Ортал Эдри решила сделать сюрприз мужу Шамиру Финке, с которым они вместе уже 12 лет, исполнив песню Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love в культовой вегасской часовне. Однако вместо романтического момента жених исчез, оставив Эдри петь дуэтом с "королем рок-н-ролла".

По словам Эдри, Шамир "выпил лишнего" и решил сменить ракурс для съемки, поскольку привык быть за камерой, а не в центре внимания. Несмотря на неожиданный поворот, пара утверждает, что момент остался для них особенным.

Реакция в интернете оказалась неоднозначной: одни сочли поступок милым, другие назвали пение на собственной свадьбе "странной выходкой". Сам жених признался, что был тронут сюрпризом, хоть и чувствовал сильное волнение.

Свадьба была спланирована всего за четыре дня, а для пары музыка играет ключевую роль: Шамир — музыкальный продюсер, а Ортал — профессиональная певица.

"Мы глубоко понимаем друг друга, и одно короткое видео не передаст всей реальности", — отметил жених.

Согласно данным weddings.vegas, только в этом году в Лас-Вегасе прошло более 40 тысяч свадеб, а в 2024-м — свыше 75 тысяч, что делает город мировой столицей необычных церемоний.

