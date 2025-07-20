Фермер-миллионер умер через день после тайной свадьбы: вдова претендует на 5,5 млн евро

Миллионер Джо Грогана умер через день после тайной свадьбы с сиделкой Лизой Флаэрти. Суд отказался проводить повторную экспертизу. Родные не согласны и требуют расследования.

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Его семья утверждает, что не знала ни о романе, ни о планах на брак. Об этом пишет Daily Mirror.

В Ирландии разгорелся скандал вокруг загадочной смерти 75-летнего фермера-миллионера Джо Грогана, который скончался всего через сутки после неожиданной свадьбы с 50-летней сиделкой Лизой Флаэрти. Женщина теперь претендует на наследство стоимостью около 5,5 миллионов евро (более 265 млн гривен), включая ферму площадью 220 акров.

Церемония бракосочетания прошла 14 апреля 2023 года в ЗАГСе Талламора, без участия родственников покойного. Уже на следующий день мужчина умер у себя дома. Его семья утверждает, что не знала ни о романе, ни о планах на брак, и требует расследования возможных нарушений.

Во время слушания в коронерском суде округа Оффали представители семьи выразили обеспокоенность тем, что тело Джо было забальзамировано до вскрытия, что затруднило установление причины смерти. Коронер, однако, отказался передать дело на дальнейшую судебно-медицинскую экспертизу и постановил, что смерть, вероятнее всего, наступила из-за инфекции.

75-летний фермер-миллионер Джо Гроган

Прокурор, представляющий интересы троих двоюродных братьев покойного, настаивал на том, что отказ от расследования несправедлив по отношению к памяти фермера. Адвокат тети умершего также обратился с просьбой направить дело в прокуратуру, заявив, что в смерти мужчины остается "слишком много неясностей".

Сама Лиза Флаэрти, мать троих детей и помощница по уходу за детьми с особыми потребностями, покинула зал суда в слезах. Ее адвокаты заявили, что на протяжении трехдневного разбирательства она подвергалась "несправедливым нападкам" со стороны семьи.

По их словам, Гроган сознательно отказался от медицинской помощи и принял свое решение сам.

Несмотря на призывы к углубленному расследованию, коронер ограничился описательным вердиктом и выразил соболезнования обеим сторонам, отметив, что дело оказалось крайне тяжелым и болезненным.

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